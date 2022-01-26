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Ракова: «Омикрон» стал доминирующим штаммом в Москве

Денис Ламехов
Сегодня в 18:12

Заместительница мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что «Омикрон» стал доминирующим в столице штаммом COVID-19. Ее слова передает РИА «Новости».

«По данным нашего секвенирования, 80% вновь выявленных случаев приходится на штамм „Омикрон“», — сообщила Ракова.

Она добавила, что в общем числе госпитализаций коронавирусных больных этот штамм не доминирует. В том числе это происходит потому, что новый вариант не вызывает пневмонию. Большая часть заболевших, по ее словам, лечатся в поликлиниках.

Также в столице растет заболеваемость ОРВИ. «Мы понимаем, что нагрузка на поликлиники колоссальная, и проводим мероприятия по усилению кадрового состава первичного звена. Дополнительно на работу в поликлиники направляются врачи, средний медицинский персонал из других медицинских учреждений, привлекаются ординаторы и студенты», — рассказала заммэра.

За последние сутки в России выявили 74 692 случая коронавируса — это очередной максимум за всю пандемию. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, 25 января, и составил 67 809 заражений.

В мире, по данным Worldometers, количество заражений коронавирусом превысило 359,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (73,4 млн), на втором — Индия (40 млн), на третьем — Бразилия (24,3 млн), на четвертом — Франция (17,3 млн), на пятом — Великобритания (16 млн).

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