Участники Franz Ferdinand танцуют в видео на новый трек «Curious»

«С точки зрения звука это более мягкая танцевальная работа, если рассматривать весь музыкальный спектр, с которым работает группа», — говорит вокалист Алекс Капранос в интервью NME. Он добавляет: «Мы подумали, отчего бы нам не станцевать. В клипе можно заметить даже нашего старого приятеля Энди Ноулза — он играл в Franz Ferdinand еще в 2005–2006 годах».

Шотландская инди-рок-группа Franz Ferdinand выпустила сингл «Curious» и показала видео на него. Ролик появился в ютьюб-аккаунте коллектива.

В клипе снялась и новая барабанщица коллектива Одри Тейт. В конце октября 2021 года она сменила за ударными Пола Томпсона, который играл в составе группы больше 20 лет.

«Curious» войдет в сборник хитов Franz Ferdinand «Hits to the Head», его релиз намечен на 11 марта. Помимо нового сингла на пластинке можно будет услышать вышедший в ноябре трек «Billy Goodbye». Остальные 18 песен будут взяты из пяти прошлых альбомов группы.