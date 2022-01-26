Twitter сообщил о рекордном числе запросов от властей по всему миру на удаление контента

Социальная Twitter заявила, что в период с 1 января по 30 июня 2021 года получила рекордное число запросов на удаление контента от правительств по всему миру. Их количество составило 43 387, они коснулись 196 878 аккаунтов. Сообщение появилось в блоге компании.

95% требований об удалении информации поступило от властей пяти стран. Платформа перечисляет их в порядке убывания количества обращений: Япония, Россия, Турция, Индия и Южная Корея. В 54% случаев Twitter отказался удалять контент, либо обратился с требованием об удалении напрямую к владельцам аккаунтов.

Есть в отчете соцсети и упоминание так называемых запросов на сохранение информации со стороны властей. Это действие, которое при наличии запроса предписывает платформам копировать и временно хранить часть информации из аккаунта пользователя согласно действующему в США Закону о хранимых коммуникациях (Stored Communications Act). На США же и приходится 57% всех таких обращений.

Соединенные Штаты лидируют и по количеству запросов о раскрытии личных данных пользователей: доля американских властей составила 24%. Twitter говорит, что частично раскрыл, либо отказался раскрывать пользовательские данные в 64% всех случаев.

Соцсеть потребовала от пользователей удалить 4,7 млн твитов, нарушающих правила сервиса. Под постоянную блокировку попали 453 754 аккаунта за нарушение политики по противодействию сексуальной эксплуатации детей. Еще 44 974 страницы были заблокированы за пропаганду терроризма, ненависти и насилия.

В середине 2021 года Twitter опубликовал отчет за период с июля по декабрь 2020-го. Согласно его данным, Россия заняла третье место в списке стран, попросивших платформу удалить контент.