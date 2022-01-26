Bloomberg: осенью Apple проведет крупнейшую презентацию гаджетов

Осенью компания Apple проведет традиционную ежегодную презентацию новых гаджетов. Bloomberg сообщает, что это будет крупнейшее мероприятие за всю историю компании по числу премьер.

По данным агентства, Apple покажет четыре новых iPhone 14, три модели Apple Watch, новые iMac и MacBook Air, бюджетные MacBook Pro и iPad, а также обновленные наушники AirPods Pro.

Кроме того, Bloomberg предполагает, что весной компания покажет новый iPhone SE. Вероятнее всего, его дизайн будет таким же, как и у текущей модели, однако он будет работать на более быстром процессоре и поддерживать 5G. В этом году Apple также продемонстрирует новый iPad Pro с чипом M2 и беспроводной зарядкой.

Летом компания традиционно выпустит обновленные версии операционных систем для своих устройств.