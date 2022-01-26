перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Совфед одобрил закон о пожизненном заключении для педофилов Обновлено в 12:32
Deadline опубликовал полный сценарий «Человека-паука: Нет пути домой» 12:15
Юрий Дудь выпустил фильм о белорусской эмиграции «Как жить, если лишают родины» 11:48
Manueljota/Unsplash
В России выявили 74 692 случая COVID-19. Это новый антирекорд 11:39
На GeekBrains подали коллективный иск из‑за отказов возвращать деньги за курсы 11:07
Базу вакцинированных россиян опубликовали в даркнете. В «Ростелекоме» назвали ее недействительной Обновлено в 11:06
Дэвид Суше, известный по роли Эркюля Пуаро, посвящен в рыцари 10:54
МВД РФ объявило в розыск Олега Навального 10:51
Martha Dominguez de Gouveia/Unsplash
В Москве на три недели остановили плановую госпитализацию детей из‑за роста заболеваемости COVID-19 9:49
Генпрокуратура признала нежелательной организацией польскую WOT Foundation 9:48
Стив Кэрелл сыграет в фильме Джона Красински «Если» 8:55
Питер Динклейдж раскритиковал Disney за съемки ремейка «Белоснежки и семи гномов» 1:58
Элтон Джон заразился коронавирусом 1:17
therock/Instagram
Дуэйн Джонсон рассказал, что снимется в еще одном фильме по игре. Речь может быть о Gears of War 0:40
В Париже погиб фотограф Рене Робер. Он замерз насмерть на улице Вчера в 23:01
В России подготовят нормативы пожарной безопасности для строительства деревянных многоэтажек Вчера в 22:57
Студия Respawn выпустит три новые игры по «Звездным войнам» Вчера в 22:15
Francois G.Durand/Getty Images
Глава YouTube поддержала отключение счетчика дизлайков и намекнула на возможное добавление NFT Вчера в 21:57
Норвегия отменит карантин для всех путешественников Вчера в 21:25
Исследование: неравенство в мире приблизилось к уровню начала ХХ века Вчера в 21:23
Отключить рекламу

Дэвид Суше, известный по роли Эркюля Пуаро, посвящен в рыцари

Семён Гудошников
Сегодня в 10:54

В Виндзорском замке прошла церемония посвящения в рыцари британского актера Дэвида Суше. Об этом сообщает Daily Mail.

Орден рыцаря-бакалавра вручил Суше принц Уилльям, герцог Кембриджский, в знак признания его заслуг в драматургическом искусстве и благотворительности.

Брат Дэвида Суше Джон написал поздравление в твиттере: «Поздравляю, брат. Я смотрел твое первое выступление. „Мама, у меня болит живот. Я не могу сегодня идти в школу“. Тебе было шесть».

Дэвида Суше должны были посвятить в рыцари еще в декабре, но мероприятие отменили, поскольку актер сдал положительный тест на COVID-19.

За плечами Суше более чем полувековая актерская карьера. Он начал сниматься телевизионных шоу и сериалах в середине 60-х годов, в 1971-м окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

В 1984 году он сыграл главную роль в мини-сериале Би-би-си о Зигмунде Фрейде, а в 1989-м впервые появился на экране в своем самом известном амплуа бельгийского сыщика Эркюля Пуаро. Суше снялся в более чем 70 эпизодах сериала «Пуаро Агаты Кристи», который выходил до 2013 года.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
детектив
Аллея кошмаров
Брэдли Купер сходит с ума в новом фильме Гильермо дель Торо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
King's Man: Начало
Приквел молодежной шпионской франшизы
опера
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома»
детектив
Крик
Переосмысление главного постмодернистского слешера 1990-х

Другие материалы по темам

Люди
принц Уильям
Дэвид Суше
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить