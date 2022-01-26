Дэвид Суше, известный по роли Эркюля Пуаро, посвящен в рыцари

Брат Дэвида Суше Джон написал поздравление в твиттере: «Поздравляю, брат. Я смотрел твое первое выступление. „Мама, у меня болит живот. Я не могу сегодня идти в школу“. Тебе было шесть».

Орден рыцаря-бакалавра вручил Суше принц Уилльям, герцог Кембриджский, в знак признания его заслуг в драматургическом искусстве и благотворительности.

В Виндзорском замке прошла церемония посвящения в рыцари британского актера Дэвида Суше . Об этом сообщает Daily Mail.

Дэвида Суше должны были посвятить в рыцари еще в декабре, но мероприятие отменили, поскольку актер сдал положительный тест на COVID-19.

За плечами Суше более чем полувековая актерская карьера. Он начал сниматься телевизионных шоу и сериалах в середине 60-х годов, в 1971-м окончил Лондонскую академию музыкального и драматического искусства.

В 1984 году он сыграл главную роль в мини-сериале Би-би-си о Зигмунде Фрейде, а в 1989-м впервые появился на экране в своем самом известном амплуа бельгийского сыщика Эркюля Пуаро. Суше снялся в более чем 70 эпизодах сериала «Пуаро Агаты Кристи», который выходил до 2013 года.