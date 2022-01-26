В Москве на три недели остановили плановую госпитализацию детей из‑за роста заболеваемости COVID-19

В Москве на три недели закрыли плановую госпитализацию детей из‑за роста заболеваемости коронавирусом среди них. Об этом сообщает городской Департамент здравоохранения.

«В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на 2–3 недели. Дополнительно информируем, что прием по другим нозологиям будет временно ограничен», — сказано на сайте ведомства.

По данным Депздрава, за последние две недели число детей с коронавирусом выросло в 14 раз, с 2000 до 28 000 человек, число госпитализаций — в 10 раз (120 детей в сутки). Отмечается, что половина госпитализируемых с коронавирусом детей — это переводы из других стационаров.

В ведомстве уточнили, что временные изменения не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также при состояниях, «не допускающих промедления в оказании медицинской помощи».

Глава Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что дети стали чаще болеть из‑за отсутствия вакцинации в этой возрастной группе. По его словам, уже этой весной «Спутник» может стать доступен для вакцинации детей от шести до 11 лет.