МВД РФ объявило в розыск Олега Навального

МВД России объявило брата Алексея Навального Олега в розыск. Это следует из базы данных министерства.
Сообщается, что мужчину разыскивают по статье Уголовного кодекса. Другие подробности пока неизвестны.
Накануне ФСИН потребовала заменить Олегу Навальному год условного заключения реальным сроком. Служба аргументирует требование «неисполнением наложенных на осужденного обязанностей».
6 августа 2021 года брата оппозиционера приговорили к одному году условного срока по «санитарному делу». Олега Навального обвинили в подстрекательстве к нарушению карантина. По версии следствия, его посты в соцсетях побудили людей выйти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального и тем самым нарушить ковидные ограничения.