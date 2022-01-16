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Новака Джоковича депортируют из Австралии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:49

Федеральный суд Австралии единогласно отклонил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича на повторное аннулирование визы. Об этом сообщает The Guardian.

Теперь первую ракетку мира Джоковича депортируют из страны, ему также могут запретить въезд на три года. Суд решил, что спортсмен должен оплатить судебные издержки правительства Австралии.

Полный список причин, почему заявление Джоковича отклонили, огласят позже.

Джокович заявил, что уважает решение суда и не будет сопротивляться отъезду из Австралии, но в тоже время он остался разочарован исходом дела. Теперь он намерен «немного отдохнуть и восстановить силы».

«Мне неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, официальным лицам турнира, персоналу, волонтерам и болельщикам всего наилучшего», — сказал теннисист.

В первый раз виза Джоковича была аннулирована 6 января при пересечении австралийской границы. Причина — теннисист не прошел полный курс вакцинации, требуемый для всех въезжающих. Визу Джокович получал на специальных условиях, теннисисту разрешили прилететь в страну организаторы Australian Open.

Спортсмена задержали на австралийской границе и отправили в отель для беженцев, где он должен был ждать депортации. Джокович оспорил решение об аннулировании визы. Его адвокаты сказали, что у теннисиста есть медотвод от вакцинации, поскольку он переболел ковидом еще в декабре. 10 января суд Австралии разрешил первой ракетке мира остаться в стране, однако спустя несколько дней министр иммиграции лично повторно ее снова аннулировал.

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