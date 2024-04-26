Эминем анонсировал новый альбом «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)»

Эминем поделился трейлером своего нового альбома «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)». Релиз пластинки состоится этим летом.
В ролике криминальный репортер обсуждает смерть культового альтер эго артиста Слима Шейди. «Из‑за его сложных и часто критикуемых рифм у Слима Шейди было достаточно врагов», — сказал персонаж.
«Подобные грубые и спорные выходки — это то, что могло стать причиной его смерти. Присоединяйтесь ко мне, и вместе мы воссоздадим события, которые привели к убийству Слима Шейди», — добавил он.
В трейлере принял участие и давний коллега Эминема 50 Cent. «Он мне не друг, он психопат», — заявил он. В конце ролика появляется сам Эминем. «Я знал, что смерть Слима была лишь вопросом времени», — прокомментировал певец.
Альтер эго рэпера Слим Шейди впервые появился на «Slim Shady EP» в 1997 году. Спустя два года вышел полноформатник «The Slim Shady LP». Персонаж брал на себя более агрессивные и злобные тексты хип-хоп-артиста, например, «Guilty Conscience», «’97 Bonnie & Clyde» и «Kill You».