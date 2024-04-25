Дайан Китон и Кэти Бейтс в роли друзей детства в трейлере комедии «Летний лагерь»

Вчера в 23:44
Кадр: RoadsideFlix/YouTube

На ютуб-канале RoadsideFlix опубликовали трейлер комедии «Летний лагерь». Ее сняла Кастиль Лэндон, известная по фильмам «Бесконечная история. Альбион» и «Половое воспитание».

Картина выйдет в кинопрокат 31 мая. Она расскажет о трех подругах, которые решают отправиться в летний лагерь, чтобы вспомнить юность и провести время вместе. Поездка оборачивается настоящим приключением.

Героинь Нору, Джинни и Мэри сыграли Дайан Китон («Энни Холл», «Книжный клуб»), Кэти Бейтс («Титаник», «Мизери») и Элфри Вудард («Держи ритм», «Забытое»). В фильме также снялся Юджин Леви («Убийства в одном здании»).

Кроме того, в актерский состав комедии вошли Беверли Д’Анджело («Американская история Х»), Деннис Хейсберт («Люцифер»), Николь Ричи («Грэйс и Фрэнки»), Джош Пек («Оппенгеймер») и Бетси Содаро («Призраки»).

Фильм выпустит студия Roadside Attractions. Продюсерами фильма выступают Китон, Дори А. Рат, Стефани Хитон-Харрис, Тайлер В. Конни и Алекс Сакс, работавший ранее над «Книжным клубом».

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