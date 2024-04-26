Паб The Black Dog рассказал о наплыве посетителей после выхода одноименной песни Тейлор Свифт

Сегодня в 11:07
Фото: @theblackdogvauxhall

Лондонский паб The Black Dog заявил, что не справляется с количеством посетителей после выхода песни Тейлор Свифт, названной в честь заведения, передает People.

Трек вошел в расширенную версию альбома «The Tortured Poets Department», вышедшую 19 апреля 2024 года. По словам сотрудников паба, после релиза пластинки в The Black Dog начали приезжать множество поклонников певицы со всего мира.

«Это невероятно. Нам очень повезло, потому что у нас и так есть большая локальная аудитория. Но в этом и дело: она локальная. Получить мировую известность для нас абсолютно безумно», — рассказала менеджер по маркетингу заведения Эми Каули.

По ее словам, в бар приезжают со всего мира: из США, Испании, Германии, Австралии, — а сотрудникам даже приходится отказывать многим посетителям из‑за нехватки мест.

«Это только подтверждает то, о чем я говорю. При этом классно, что все поклонники ведут себя потрясающе, например, делят столики с незнакомцами, чтобы поместилось больше людей», — добавила Каули.

«The Tortured Poets Department» продолжает ставить новые рекорды спустя всего менее недели после выхода. Он стал самым прослушиваемым альбомом за один день в истории Spotify, собрав более 300 млн стримов. Спустя несколько дней пластинка также поставила рекорд по количеству прослушиваний на стриминге за одну неделю, преодолев отметку в 1 млрд стримов за 5 дней.

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