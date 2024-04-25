Ученые выяснили, что стресс в детском возрасте повышает риск развития болезни Альцгеймера

Група ученых из Испании, Швеции и Швейцарии выяснила, что хронический стресс в детском и юном возрасте повышает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщили в журнале Annals of Neurology.
Специалисты исследовали влияние стрессовых событий на различные патологии, нейровоспаления и состояние серого вещества. В исследовании участвовали 1290 человек в возрасте от 48 до 77 лет.
Им провели различные обследования, включая МРТ. Также ученые проанализировали историю психических заболеваний респондентов и их предрасположенность к системной красной волчанке.
Исследование показало, что различные стрессовые события имеют разное влияние на здоровье. В частности, накапливающийся в течение всей жизни стресс не так повышает риск болезни Альцгеймера, как переживания в детстве и среднем возрасте. При этом депрессия и тревожность могут увеличить шансы на развитие деменции.
Всего ученые проанализировали воздействие 18 различных стрессовых событий. Среди них были потери близких, серьезные перемены в жизни, потеря работы и проблемы со здоровьем. В детском возрасте такие события вызывали долгосрочные воспалительные реакции, сказывавшиеся на состоянии в более взрослом возрасте.
Стресс в среднем возрасте же увеличивал количество белка бета-амилоида. Бета-амилоидные бляшки — одна из паталогий болезни Альцгеймера, и они могут начать накапливаться задолго до появления первых клинических симптомов заболевания. Особенно опасно повышение уровня бета-амилоида для мужчин, в первую очередь для тех, кто имеет психические расстройства.
«Мы знаем, что средний возраст — это период, когда начинают накапливаться патологии болезни Альцгеймера. Вполне возможно, что эти годы представляют собой уязвимый период, когда переживание психологического стресса может иметь долгосрочное влияние на здоровье мозга», — заявила исследовательница Элени Палпацис.