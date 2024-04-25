Ученые выяснили, что стресс в детском возрасте повышает риск развития болезни Альцгеймера

Исследование показало, что различные стрессовые события имеют разное влияние на здоровье. В частности, накапливающийся в течение всей жизни стресс не так повышает риск болезни Альцгеймера, как переживания в детстве и среднем возрасте. При этом депрессия и тревожность могут увеличить шансы на развитие деменции.