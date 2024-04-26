Бен Стиллер рассказал, что его напугал провал «Образцового самца-2»

Бен Стиллер рассказал в подкасте Дэвида Духовны, что был ошарашен провалом «Образцового самца-2», режиссером которого он выступил.
По словам актера, он думал, что все хотят видеть сиквел «Образцового самца», который стал любимым и часто цитируемым фильмом у зрителей. Однако сиквел не вызвал интереса у критиков и зрителей и собрал всего 56 млн долларов при бюджете в 50 млн.
«Я, наверное, действительно все испортил. На него не пошли. И у него такие ужасные отзывы. Самым страшным оказалось то, что я начал сомневаться в себе. Сомневаться, что разбираюсь в хорошем юморе. Этот провал точно стал неожиданным и долго влиял на меня», — сказал актер.
Несмотря на переживания, Стиллер все же смог извлечь урок из сложившейся ситуации. Он пересмотрел ход своей режиссерской карьеры и переключился на другие проекты. Среди них сериал «Разделение», в котором он выступил в качестве режиссера и продюсера.
«Если бы „Образцовый самец-2“ оказался успешным, а мне бы сразу предложили снять триквел или другую картину, то я бы, скорее всего, согласился. Но провал дал мне возможность побыть наедине с собой, обдумать ситуацию и поработать над другими, менее комедийными проектами», — добавил он.