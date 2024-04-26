Бен Стиллер рассказал, что его напугал провал «Образцового самца-2»

«Я, наверное, действительно все испортил. На него не пошли. И у него такие ужасные отзывы. Самым страшным оказалось то, что я начал сомневаться в себе. Сомневаться, что разбираюсь в хорошем юморе. Этот провал точно стал неожиданным и долго влиял на меня», — сказал актер.