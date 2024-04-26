«Эти штуки огромны»: Билли Айлиш рассказала, что ее пугают киты

«Как кто‑то может смириться с тем, что кит существует? Эти штуки просто огромны. А какие звуки они издают», — сказала певица.
По словам Айлиш, она так и не смогла справиться со своим детским страхом перед водой. Она рассказала, что, когда в детстве брала уроки плавания, инструктор сказал, чтобы она «сама разобралась», как только окажется в воде.
В этом же интервью певица рассказала о своей любви к мастурбации перед зеркалом, которая позволяет ей чувствовать глубокую связь с собой и своим телом.
По ее словам, смотреть в зеркало и думать о своем красивом внешнем виде «очень полезно», поскольку именно так каждый может «создать ситуацию, в которой он выглядит хорошо». Айлиш дала несколько советов, как настроить свет и выбрать подходящие наряды и позы, которые заставят нравиться самому себе в зеркале.