«Эти штуки огромны»: Билли Айлиш рассказала, что ее пугают киты

По ее словам, смотреть в зеркало и думать о своем красивом внешнем виде «очень полезно», поскольку именно так каждый может «создать ситуацию, в которой он выглядит хорошо». Айлиш дала несколько советов, как настроить свет и выбрать подходящие наряды и позы, которые заставят нравиться самому себе в зеркале.