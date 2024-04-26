Post Malone и Майкл Бэй создадут новую вселенную про демонов в средневековой Европе

Post Malone и Майкл Бэй объединились для создания новой вселенной, основанной на оригинальной истории рэпера. Об этом сообщает Deadline.
История Post Malone развернется в средневековой Европе, где единственное, что стоит на пути орды демонов, заражающих континент, — это таинственный бронированный 18-колесный автомобиль.
Проект рэпера и Бэя будет представлен в виде комикса и фильма. Издательством графического романа займется компания Vault Comics.
«Я так рад поделиться крутой историей со всем миром и не мог представить себе лучших партнеров, чем Майкл Бэй и Vault, чтобы помочь воплотить эту историю в жизнь», — поделился рэпер.
Релиз комикса должен состояться в 2025 году. После этого продюсерская компания Platinum Dunes («Пятница, 13-е» и «Кошмар на улице Вязов») должна будет заняться экранизацией.
В прошлом году Post Malone выпустил свой пятый альбом «Austin», который был назван в честь его настоящего имени. В каждой песне музыкант играл на гитаре и назвал это интересным опытом.