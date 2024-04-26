По Гарри Поттеру выпустят 7 аудиокниг с участием более 100 актеров

«История Гарри Поттера завораживала поклонников по всему миру последние три десятилетия. В условиях, когда миллионы пользователей Audible ежедневно слушают книги о мальчике-волшебнике, мы рады стать частью новой главы этой вселенной. Мы надеемся, что новый проект приятно удивит как старых, так и новых фанатов франшизы», — заявил исполнительный директор Audible Боб Карриган.