По Гарри Поттеру выпустят 7 аудиокниг с участием более 100 актеров

Сервис Amazon’s Audible и компания Pottermore Publishing заявили о работе над серией аудиокниг по вселенной Гарри Поттера. Релиз состоится в конце 2025 года. Об этом сообщил Variety.
В проекте примут участие более 100 актеров. По словам представителей Audible, аудиокниги станут «захватывающим опытом с высококачественным саунд-дизайном, впечатляющим саундтреком и множеством персонажей». В Pottermore Publishing отмечают, что проект не связан с кинофраншизой Warner Bros.
«История Гарри Поттера завораживала поклонников по всему миру последние три десятилетия. В условиях, когда миллионы пользователей Audible ежедневно слушают книги о мальчике-волшебнике, мы рады стать частью новой главы этой вселенной. Мы надеемся, что новый проект приятно удивит как старых, так и новых фанатов франшизы», — заявил исполнительный директор Audible Боб Карриган.
«Истории Дж.К.Роулинг прекрасно подходят для новых технологий создания аудиокниг. Мы уверены, что этот новый иммерсивный опыт привлечет еще больше поклонников в знакомый многим мир магии», — добавил Нил Блэйр из Pottermore Publishing.
На Audible также останутся оригинальные аудиокниги о Гарри Поттере с голосами Стивена Фрая и Джима Дейла, вышедшие в 1999 году. С момента появления на сервисе в 2015 году их послушали более 1,4 миллиарда часов.
Серия книг британской писательницей Дж.К.Роулинг о юном волшебнике-сироте стартовала в 1997 году с произведения «Гарри Поттер и философский камень». Всего в цикл вошло семь книг, последняя из которых — «Гарри Поттер и Дары смерти» — вышла в 2007 году.