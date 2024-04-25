В Афинах на территории бывшего аэропорта нашли более 300 бомб времен Второй мировой войны

Сегодня в 01:07
Фото: Rafael Hoyos Weht/Unsplash

В Афинах на территории бывшего аэропорта Эллиникон обнаружили 314 бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Бомбы нашли под бывшими объектами Понтийского союза, в который входили выходцы с побережья Черного моря. Также бомбы оказались под детскими садами и спортивными сооружениями, а том числе олимпийскими объектами

Они, как отметил мэр района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос, «находились на глубине два метра» и «в местах, куда ежедневно заходили тысячи людей».

«Слава богу, ни разу не было никаких разрушений или взрывов, хотя просто удивительно, как на этом минном поле работал целый аэропорт и десятки муниципальных объектов и объектов управления гражданской авиации», — сказал Константатос.

Бомбы обнаружили во время строительных работ. В данный момент все их уничтожили с помощью контролируемых взрывов.

Аэропорт Эллиникон расположен неподалеку от центра Афин. Он открылся в 1938 году и работал вплоть до 2001 года. После этого основным воздушным портом греческой столицы стал аэропорт имени Элефтериоса Венизелоса, построенный к Олимпиаде-2004.

Сегодня на месте аэропорта Эллиникона планируется построить жилой комплекс, а также развлекательный кластер с казино, отелем и парком. В этот проект вложат порядка 8 млрд евро.

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