Российская дзюдоистка Кристина Дудина стала чемпионкой Европы

Российская дзюдоистка Кристина Дудина выиграла Чемпионат Европы в весовой категории до 48 килограммов. Об этом сообщили на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).
В финале турнира спортсменка одержала победу над соперницей из Франции Бландин Пон. В полуфинале Дудина также одолела израильскую дзюдоистку Тамар Малку.
Для 19-летней Дудиной титул чемпионки Европы стал первым столь крупным достижением в карьере. До этого девушка завоевывала бронзу Первенства мира среди юниоров, а также побеждала на Всероссийской спартакиаде.
Кроме того, Дудина достигла серьезных результатов в самбо. Она выиграла чемпионаты мира и Европы среди юниорок в весовой категории до 50 килограммов и трижды становилась чемпионкой России.
Чемпионат Европы по дзюдо проходит в Загребе с 25 по 28 апреля. В нем участвуют 18 российских спортсменов, в том числе восемь женщин. Всего на турнире выступают представители 47 стран.