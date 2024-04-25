Baby Cute и Lil Kavkaz: Gazgolder представил шесть новых артистов

Лейбл пополнили Iceicegergert (Георгий Гергерт), Baby Cute (Анастасия Морозова), Bro Upgrade (Иван Бурнин), Lil Kavkaz, OG Minay и The OM (Александр Дулепинских).
«Я всегда работаю с теми, кто мне интересен и симпатичен. Мы подписали шесть новых музыкантов, потому что эти ребята мне понравились. Так в свое время было со Скриптонитом». — сказал Баста.
По его словам, все резиденты представляют разные жанры и прошли разные творческие пути. Самой юной участницей стала Baby Cute — студентка РУДН и выпускница отделения оперного вокала музыкального колледжа. Ее дебютный на лейбле трек «Универ» попал в Суперлонч «Яндекс.Музыки» — топ самых прослушиваемых новинок.
Bro Upgrade участвовал в коммьюнити Jillzay совместно со Скриптонитом. Подписав контракт с Gazgolder, он выпустил сингл и клип «Feel’ки». Песни The OM можно услышать в сериале «Черный двор» — казахском аналоге «Слова пацана». Для своего дебюта на Gazgolder музыкант выбрал экспериментальный сингл «Вечность» (feat. ulurin).
Lil Kavkaz и OG Minay основали объединение Kavkaz Connection и успели поработать с такими музыкантами, как Aarne, Гуф, Navai, Скриптонит и Blago White. Первым синглом на лейбле стал «Париж», а уже 26 апреля выйдет их новый трек «Аршавин».