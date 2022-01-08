Пожар в пансионате «Золотой век», дерево в чеcть Ди Каприо и другие новости дня

В Кемеровской области загорелся пансионат «Золотой век». Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек, четыре человека погибли.

В Алма-Ате вооруженные люди в форме без опознавательных знаков выстрелили под ноги журналисту «Дождя» (признан иноагентом) Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянинову. Они не пострадали.

В Румынии начали штрафовать за ношение тканевых масок. Нарушителям придется платить по 570 долларов (около 42 тыс. рублей).

В Twitter появилась функция, которая позволяет реагировать на твиты с помощью фото и видео. Правда, пока только в тестовом режиме и у ограниченного числа пользователей с устройствами на iOS.

Ученые из Королевского ботанического сада Кью назвали недавно обнаруженное тропическое дерево в честь Леонардо Ди Каприо. Так они выразили благодарность актеру, который активно работает над сохранением дикой природы.

Канье Уэст объявил о коллаборации Yeezy с брендами Gap и Balenciaga. По его словам, это будет «невероятный продукт, доступный всем». Первые результаты сотрудничества можно ожидать уже в этом году.

Эндрю Гарфилд хотел бы вновь исполнить роль Человека-паука. Актер отметил, что для этого ему нужно быть абсолютно уверенным в себе.

Netflix разработает аниме-сериал по комиксам «Скотт Пилигрим». Сценаристом выступит автор оригинальных графических романов Брайан Ли О’Мэлли, а исполнительным продюсером — Эдгар Райт, который снял экранизацию истории про 24-летнего гика в 2010 году.

Постепенно становятся известны имена актеров нового фильма Уэса Андерсона по книге Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». Помимо Бенедикта Камбербатча в картине снимутся Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател.

Amazon Prime Video опубликовал первый тизер третьего сезона «Пацанов». Кроме того, стрим-сервис закрыл сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Засланец из космоса». Его премьера запланирована на 27 января 2022 года.