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В Тюменской области погибли девять человек от отравления метанолом 20:29
В Туркменистане потушат газовый кратер «Врата ада», горящий более 50 лет 19:44
В Музее мадам Тюссо появится новая фигура Дэвида Боуи 18:34
Пожар в пансионате «Золотой век», дерево в чеcть Ди Каприо и другие новости дня
18:19 дайджест
Адвокаты теннисиста Новака Джоковича заявили, что он получил визу в Австралию благодаря антителам 17:17
В Казахстане журналисту «Дождя»* и фотографу выстрелили под ноги 16:42
В Румынии ввели штраф в 570 долларов за ношение тканевых масок 15:55
Во время протестов в Алма-Ате погиб 11-летний ребенок 15:45
Кадр из сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» закрыли после первого сезона 15:06
Netflix выпустит аниме на основе комиксов «Скотт Пилигрим» 14:53
Кейт Бланшетт сыграет главную героиню рассказов Лусии Берлин в экранизации от Педро Альмодовара 14:10
Вышел трейлер второго сезона сериала «Засланец из космоса» 13:51
Энтони Старр и Эрин Мориарти в тизере третьего сезона «Пацанов» 13:14
Кадр из фильма «Новый Человек-паук»
Эндрю Гарфилд готов вновь вернуться к роли Человека-паука 12:38
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Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател снимутся в новом фильме Уэса Андерсона для Netflix 11:32
Канье Уэст анонсировал коллаборацию Yeezy с Gap и Balenciaga 11:08
В доме престарелых в Кемеровской области произошел пожар. Погибли четыре человека 10:27
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Пожар в пансионате «Золотой век», дерево в чеcть Ди Каприо и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:19

В Кемеровской области загорелся пансионат «Золотой век». Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек, четыре человека погибли.

В Алма-Ате вооруженные люди в форме без опознавательных знаков выстрелили под ноги журналисту «Дождя» (признан иноагентом) Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянинову. Они не пострадали.

В Румынии начали штрафовать за ношение тканевых масок. Нарушителям придется платить по 570 долларов (около 42 тыс. рублей).

В Twitter появилась функция, которая позволяет реагировать на твиты с помощью фото и видео. Правда, пока только в тестовом режиме и у ограниченного числа пользователей с устройствами на iOS.

Ученые из Королевского ботанического сада Кью назвали недавно обнаруженное тропическое дерево в честь Леонардо Ди Каприо. Так они выразили благодарность актеру, который активно работает над сохранением дикой природы.

Канье Уэст объявил о коллаборации Yeezy с брендами Gap и Balenciaga. По его словам, это будет «невероятный продукт, доступный всем». Первые результаты сотрудничества можно ожидать уже в этом году.

Эндрю Гарфилд хотел бы вновь исполнить роль Человека-паука. Актер отметил, что для этого ему нужно быть абсолютно уверенным в себе.

Netflix разработает аниме-сериал по комиксам «Скотт Пилигрим». Сценаристом выступит автор оригинальных графических романов Брайан Ли О’Мэлли, а исполнительным продюсером — Эдгар Райт, который снял экранизацию истории про 24-летнего гика в 2010 году.

Постепенно становятся известны имена актеров нового фильма Уэса Андерсона по книге Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». Помимо Бенедикта Камбербатча в картине снимутся Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател.

Amazon Prime Video опубликовал первый тизер третьего сезона «Пацанов». Кроме того, стрим-сервис закрыл сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

В сети появился трейлер второго сезона сериала «Засланец из космоса». Его премьера запланирована на 27 января 2022 года.

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