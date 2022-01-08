Энтони Старр и Эрин Мориарти в тизере третьего сезона «Пацанов»

В ролике показаны ослепленные вспышками Патриот (в исполнении Энтони Старра) и Звездочка ( Эрин Мориарти ). Герои позируют перед папарацци, а наблюдает за всем этим вице-президент Vought International Ашли Барретт — и выглядит она очень встревоженной.

Вышел первый тизер третьего сезона криминальной фантастики «Пацаны» об альтернативном взгляде на супергероев. Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Amazon Prime Video.

Вместе с тем Amazon Prime Video назвал дату выхода нового сезона — первые серии продолжения «Пацанов» появятся на стриминге 3 июня.

Съемки нового сезона «Пацанов» длились шесть месяцев, начавшись в феврале 2021 года и завершившись в сентябре. Отснятый материал отправился на постпродакшен.

«Пацаны» — это сериал Эрика Крипке, основанный на одноименном комиксе Гарта Энниса. В центре сюжета оказываются люди, которые объединяются против жестоких и алчных супергероев.

«Это непочтительный взгляд на то, что происходит, когда супергерои, столь же популярные, как знаменитости, влиятельные, как политики, и почитаемые, как боги, злоупотребляют своими сверхспособностями, а не используют их во благо. Это бессильные против сверхмощных», — гласит официальный синопсис сериала.