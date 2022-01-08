В доме престарелых в Кемеровской области произошел пожар. Погибли четыре человека

В ночь с 7 на 8 января в пансионате «Золотой век» в Кемеровской области произошел пожар. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Информация о возгорании поступила в 23.02 по московскому времени. О том, что пожар ликвидирован, стало известно в 02.04. К тушению привлекались 48 человек и 14 единиц техники.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что горели личные вещи на площади 10 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

Спасатели эвакуировали 48 человек, четыре человека погибли. Прокуратура организовала проверку.

По факту гибели людей Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело передано в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.

По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата. Тела трех мужчин спасатели обнаружили в комнате напротив, в другом помещении было найдено тело 87-летней женщины. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.