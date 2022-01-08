Netflix выпустит аниме на основе комиксов «Скотт Пилигрим»

Стриминговая платформа Netflix разрабатывает аниме-сериал по мотивам серии комиксов «Скотт Пилигрим». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сценарий анимированного сериала напишет автор оригинальных графических романов Брайан Ли О’Мэлли. Он же выступит шоураннером проекта вместе с БенДэвидом Грабински («Боишься ли ты темноты?»).

Производством займется студия Science SARU, которая работала над фэнтези «Devilman: Crybaby» («Человек-дьявол: Плакса») от Netflix. Аниматор Абель Гонгора («Звездные войны: Видения») срежиссирует сериал.

Также над аниме-сериалом поработают создатели полнометражного фильма «Скотт Пилигрим против всех» 2010 года. В частности, режиссер картины Эдгар Райт станет исполнительным продюсером нового шоу.

«Скотт Пилигрим» — это история о 23-летнем канадце, который играет на бас-гитаре и очень любит видеоигры. Скотт живет в Торонто, и в город совсем недавно переехала американка Рамона Флауэрс. Главный герой влюбляется в нестандартную девушку, и чтобы завоевать ее, нужно сразиться с семью ее «злыми бывшими».

Комикс про Скотта Пилигрима состоит из шести томов. Первая часть романа вышла в августе 2004 года, шестая — в июле 2010-го. Публиковал комиксы Брайана Ли О’Мэлли Портлендский филиал издательства «Oni Press».