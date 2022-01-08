Twitter начал тестировать реакции на посты. С иконкой твита можно сделать фото или видео

Twitter запустил в тестовом режиме функцию, которая позволяет отреагировать на твит с помощью фото или видео. Об этом соцсеть рассказала в своем официальном аккаунте.

Чтобы опубликовать такой отзыв, необходимо нажать на значок «ретвитнуть», затем выбрать опцию «цитировать твит с реакцией». Финальным этапом будет создание и настройка собственного поста — на фото или видео появится автоматически встроенная иконка твита, на который вы реагируете.