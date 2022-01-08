Twitter начал тестировать реакции на посты. С иконкой твита можно сделать фото или видео

Twitter запустил в тестовом режиме функцию, которая позволяет отреагировать на твит с помощью фото или видео. Об этом соцсеть рассказала в своем официальном аккаунте.
Чтобы опубликовать такой отзыв, необходимо нажать на значок «ретвитнуть», затем выбрать опцию «цитировать твит с реакцией». Финальным этапом будет создание и настройка собственного поста — на фото или видео появится автоматически встроенная иконка твита, на который вы реагируете.
Опробовать новую функцию пока можно только на устройствах с операционной системой iOS. Как отмечает Tech Crunch, новинка доступна ограниченному количеству пользователей. Twitter планирует отслеживать реакции, чтобы выяснить, как работает и продвигается нововведение.
Представители соцсети также рассказали изданию, что компания хочет дать пользователям «более творческие способы самовыражения». Они станут очередным вкладом в «экспериментальную атмосферу» платформы.
Журналисты из The Verge предположили, что реакции могут использоваться для преследования. Такие же опасения выразили некоторые сотрудники Twitter. Пресс-секретарь соцсети Вивиана Виуолл заявила, что безопасность пользователей — это приоритет руководства, и компания обещает внимательно следить за любыми злоупотреблениями функцией.