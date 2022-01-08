перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Казахстане журналисту «Дождя»* и фотографу выстрелили под ноги 16:42
В Румынии ввели штраф в 570 долларов за ношение тканевых масок 15:55
Во время протестов в Алма-Ате погиб 11-летний ребенок 15:45
Кадр из сериала «Я знаю, что ты сделал прошлым летом»
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» закрыли после первого сезона 15:06
Netflix выпустит аниме на основе комиксов «Скотт Пилигрим» 14:53
Кейт Бланшетт сыграет главную героиню рассказов Лусии Берлин в экранизации от Педро Альмодовара 14:10
Вышел трейлер второго сезона сериала «Засланец из космоса» 13:51
Энтони Старр и Эрин Мориарти в тизере третьего сезона «Пацанов» 13:14
Кадр из фильма «Новый Человек-паук»
Эндрю Гарфилд готов вновь вернуться к роли Человека-паука 12:38
В Казахстане объявили общенациональный траур в память о жертвах протестов 12:21
В России выявили 16 568 новых случаев COVID-19 11:52
Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател снимутся в новом фильме Уэса Андерсона для Netflix 11:32
Канье Уэст анонсировал коллаборацию Yeezy с Gap и Balenciaga 11:08
В доме престарелых в Кемеровской области произошел пожар. Погибли четыре человека 10:27
TwitterSupport/Twitter
Twitter начал тестировать реакции на посты. С иконкой твита можно сделать фото или видео 10:02
В Казахстане задержали экс-главу комитета нацбезопасности. Его подозревают в госизмене 9:11
Британские ученые назвали новый вид деревьев в честь Леонардо Ди Каприо 8:41
В Алма-Ате во время протестов погиб режиссер и музыкант Сакен Битаев Вчера в 21:11
Умер первый темнокожий актер-лауреат «Оскара» Сидни Пуатье. Ему было 94 года Вчера в 20:38
Burial выпустил мини-альбом «Antidawn». В него вошли пять треков Вчера в 19:46
Отключить рекламу

Канье Уэст анонсировал коллаборацию Yeezy с Gap и Balenciaga

Виктория Шанина
Сегодня в 11:08

Бренд рэпера Канье Уэста (он же Йе) Yeezy готовит коллаборацию с сетью магазинов бюджетной одежды Gap и люксовым домом моды Balenciaga. Об этом Уэст рассказал в своем инстаграме.

Рэпер опубликовал отсканированную версию части договора о сотрудничестве, который компании подписали еще в конце декабря. Согласно скриншоту, его подписали сам Канье, президент Gap и исполнительный директор Balenciaga.

Подробности сотрудничества пока не раскрываются. В комментарии для Vogue Канье Уэст заявил, что главная цель коллаборации — сделать люксовый, но при этом бюджетный продукт.

«Это задумка, ставшая реальностью, — работать с Gap и Демной [Гвасалией], креативным директором Balenciaga, над созданием невероятного продукта, доступного всем в любое время», — сказал рэпер.

В официальном пресс-релизе от Yeezy отмечается, что проект получил название Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Первые плоды коллаборации можно ожидать уже в 2022 году.

«Это первый в своем роде запуск, который объединяет уникальное видение Йе, самого влиятельного дизайнера своего поколения Демну и культового американского бренда Gap. Yeezy Gap Engineered by Balenciaga продолжает стремление Йе вывести творчество на первый план и реализовать свой взгляд на утилитарный дизайн для всех», — пишет Yeezy в своем релизе.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Шикарная свадьба
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Люди
Канье Уэст
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить