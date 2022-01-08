Канье Уэст анонсировал коллаборацию Yeezy с Gap и Balenciaga

Бренд рэпера Канье Уэста (он же Йе) Yeezy готовит коллаборацию с сетью магазинов бюджетной одежды Gap и люксовым домом моды Balenciaga. Об этом Уэст рассказал в своем инстаграме. Рэпер опубликовал отсканированную версию части договора о сотрудничестве, который компании подписали еще в конце декабря. Согласно скриншоту, его подписали сам Канье, президент Gap и исполнительный директор Balenciaga.

Подробности сотрудничества пока не раскрываются. В комментарии для Vogue Канье Уэст заявил, что главная цель коллаборации — сделать люксовый, но при этом бюджетный продукт. «Это задумка, ставшая реальностью, — работать с Gap и Демной [Гвасалией], креативным директором Balenciaga, над созданием невероятного продукта, доступного всем в любое время», — сказал рэпер. В официальном пресс-релизе от Yeezy отмечается, что проект получил название Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Первые плоды коллаборации можно ожидать уже в 2022 году.