В Казахстане журналисту «Дождя»* и фотографу выстрелили под ноги

В Алматы журналисту «Дождя»* Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянинову выстрелили под ноги вооруженные автоматами люди в форме без опознавательных знаков.

По словам Полонского, они находились возле городского морга, где проходило опознание погибших. Сначала на территорию морга пытался пролезть неизвестный мужчина через забор, но его остановили вооруженные люди, которые охраняют здание и начали стрелять в воздух.

Журналист рассказал, что мужчина сел на колени и попросил не убивать его, затем двое вооруженных мужчин начали его уводить. Полонский и Крестьянинов начали убегать от них и увидели, что неизвестные открыли огонь по асфальту им под ноги. Журналист и фотограф не пострадали.

Затем родственники погибших начали проявлять агрессию по отношению к журналистам, а одна из женщин принялась бить Крестьянинова кулаком в грудь. После этого сотрудники СМИ ушли от здания морга.