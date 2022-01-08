В Казахстане журналисту «Дождя»* и фотографу выстрелили под ноги

В Алматы журналисту «Дождя»* Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянинову выстрелили под ноги вооруженные автоматами люди в форме без опознавательных знаков.
По словам Полонского, они находились возле городского морга, где проходило опознание погибших. Сначала на территорию морга пытался пролезть неизвестный мужчина через забор, но его остановили вооруженные люди, которые охраняют здание и начали стрелять в воздух.
Журналист рассказал, что мужчина сел на колени и попросил не убивать его, затем двое вооруженных мужчин начали его уводить. Полонский и Крестьянинов начали убегать от них и увидели, что неизвестные открыли огонь по асфальту им под ноги. Журналист и фотограф не пострадали.
Затем родственники погибших начали проявлять агрессию по отношению к журналистам, а одна из женщин принялась бить Крестьянинова кулаком в грудь. После этого сотрудники СМИ ушли от здания морга.
В Казахстане массовые протесты начались сразу после Нового года. Причиной стало повышение цен на сжиженный газ, его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).
Митингующие начали захватывать административные здания и редакции СМИ, иностранные авиакомпании приняли решение отменить рейсы в города страны, число задержанных в Казахстане превысило 4400 человек. По данным МВД, в результате протестов погибли 26 протестующих и 18 силовиков.
5 января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне протестов. В этот же день в стране ввели режим чрезвычайного положения.
* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.