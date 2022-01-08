перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Казахстане журналисту «Дождя»* и фотографу выстрелили под ноги 16:42
В Румынии ввели штраф в 570 долларов за ношение тканевых масок 15:55
Во время протестов в Алма-Ате погиб 11-летний ребенок 15:45
Кадр из сериала «Я знаю, что ты сделал прошлым летом»
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» закрыли после первого сезона 15:06
Netflix выпустит аниме на основе комиксов «Скотт Пилигрим» 14:53
Кейт Бланшетт сыграет главную героиню рассказов Лусии Берлин в экранизации от Педро Альмодовара 14:10
Вышел трейлер второго сезона сериала «Засланец из космоса» 13:51
Энтони Старр и Эрин Мориарти в тизере третьего сезона «Пацанов» 13:14
Кадр из фильма «Новый Человек-паук»
Эндрю Гарфилд готов вновь вернуться к роли Человека-паука 12:38
В Казахстане объявили общенациональный траур в память о жертвах протестов 12:21
В России выявили 16 568 новых случаев COVID-19 11:52
Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател снимутся в новом фильме Уэса Андерсона для Netflix 11:32
Канье Уэст анонсировал коллаборацию Yeezy с Gap и Balenciaga 11:08
В доме престарелых в Кемеровской области произошел пожар. Погибли четыре человека 10:27
TwitterSupport/Twitter
Twitter начал тестировать реакции на посты. С иконкой твита можно сделать фото или видео 10:02
В Казахстане задержали экс-главу комитета нацбезопасности. Его подозревают в госизмене 9:11
Британские ученые назвали новый вид деревьев в честь Леонардо Ди Каприо 8:41
В Алма-Ате во время протестов погиб режиссер и музыкант Сакен Битаев Вчера в 21:11
Умер первый темнокожий актер-лауреат «Оскара» Сидни Пуатье. Ему было 94 года Вчера в 20:38
Burial выпустил мини-альбом «Antidawn». В него вошли пять треков Вчера в 19:46
Отключить рекламу

В Казахстане журналисту «Дождя»* и фотографу выстрелили под ноги

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:42

В Алматы журналисту «Дождя»* Василию Полонскому и фотографу Василию Крестьянинову выстрелили под ноги вооруженные автоматами люди в форме без опознавательных знаков.

По словам Полонского, они находились возле городского морга, где проходило опознание погибших. Сначала на территорию морга пытался пролезть неизвестный мужчина через забор, но его остановили вооруженные люди, которые охраняют здание и начали стрелять в воздух.

Журналист рассказал, что мужчина сел на колени и попросил не убивать его, затем двое вооруженных мужчин начали его уводить. Полонский и Крестьянинов начали убегать от них и увидели, что неизвестные открыли огонь по асфальту им под ноги. Журналист и фотограф не пострадали.

Затем родственники погибших начали проявлять агрессию по отношению к журналистам, а одна из женщин принялась бить Крестьянинова кулаком в грудь. После этого сотрудники СМИ ушли от здания морга.

В Казахстане массовые протесты начались сразу после Нового года. Причиной стало повышение цен на сжиженный газ, его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Митингующие начали захватывать административные здания и редакции СМИ, иностранные авиакомпании приняли решение отменить рейсы в города страны, число задержанных в Казахстане превысило 4400 человек. По данным МВД, в результате протестов погибли 26 протестующих и 18 силовиков.

5 января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне протестов. В этот же день в стране ввели режим чрезвычайного положения.

* «Дождь» внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Шикарная свадьба
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить