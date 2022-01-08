перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Казахстане журналисту «Дождя»* и фотографу выстрелили под ноги 16:42
В Румынии ввели штраф в 570 долларов за ношение тканевых масок 15:55
Во время протестов в Алма-Ате погиб 11-летний ребенок 15:45
Кадр из сериала «Я знаю, что ты сделал прошлым летом»
Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» закрыли после первого сезона 15:06
Netflix выпустит аниме на основе комиксов «Скотт Пилигрим» 14:53
Кейт Бланшетт сыграет главную героиню рассказов Лусии Берлин в экранизации от Педро Альмодовара 14:10
Вышел трейлер второго сезона сериала «Засланец из космоса» 13:51
Энтони Старр и Эрин Мориарти в тизере третьего сезона «Пацанов» 13:14
Кадр из фильма «Новый Человек-паук»
Эндрю Гарфилд готов вновь вернуться к роли Человека-паука 12:38
В Казахстане объявили общенациональный траур в память о жертвах протестов 12:21
В России выявили 16 568 новых случаев COVID-19 11:52
Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател снимутся в новом фильме Уэса Андерсона для Netflix 11:32
Канье Уэст анонсировал коллаборацию Yeezy с Gap и Balenciaga 11:08
В доме престарелых в Кемеровской области произошел пожар. Погибли четыре человека 10:27
TwitterSupport/Twitter
Twitter начал тестировать реакции на посты. С иконкой твита можно сделать фото или видео 10:02
В Казахстане задержали экс-главу комитета нацбезопасности. Его подозревают в госизмене 9:11
Британские ученые назвали новый вид деревьев в честь Леонардо Ди Каприо 8:41
В Алма-Ате во время протестов погиб режиссер и музыкант Сакен Битаев Вчера в 21:11
Умер первый темнокожий актер-лауреат «Оскара» Сидни Пуатье. Ему было 94 года Вчера в 20:38
Burial выпустил мини-альбом «Antidawn». В него вошли пять треков Вчера в 19:46
Отключить рекламу

Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател снимутся в новом фильме Уэса Андерсона для Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 11:32

Британские актеры Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Железный человек-3»), Рэйф Файнс («007: Спектр», «Отель „Гранд Будапешт“») и Дев Пател («Миллионер из трущоб», «Молокососы») присоединились к актерскому составу новой картины Уэса Андерсона. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Андерсон (режиссер «Семейки Тененбаум», «Отеля „Гранд Будапешт“», «Французского вестника») разрабатывает киноадаптацию книги Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». Главную роль в картине исполнит Бенедикт Камбербатч («Шерлок», «Власть пса», «Игра в имитацию», «Доктор Стрэндж»).

Ранее Уэс Андерсон уже занимался адаптацией произведений Даля: в 2010 году он выпустил анимационную ленту «Бесподобный мистер Фокс» по одноименной сказке писателя. Теперь же кинематографист будет работать с текстом 1977 года, рассказывающем о любителе азартных игр, обретающем волшебные силы.

В центре сюжета — богатый 41-летний мужчина по имени Генри Шугара, который пытается избавиться от скуки, прожигая время за играми в казино и различными пари. Однажды находит одну тетрадь в библиотеке друга, содержимое которой навсегда меняет его жизнь.

Съемки экранизации начнутся уже в этом месяце в Великобритании. Дата выхода картины пока не раскрывается.

Экранизация «Чудесной истории Генри Шугара» появится на стриминговом сервисе Netflix, который недавно приобрел права на весь каталог сочинений Даля. Онлайн-кинотеатр также выпустит фильм Пола Кинга «Вилли Вонка», основанный на книге Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

В образе центрального персонажа — кондитера Вилли Вонки — в приквеле можно будет увидеть Тимоте Шаламе. На съемочной площадке актеру придется впервые в своей карьере петь и танцевать. Среди других артистов проекта будут Оливия Колман, Салли Хокинс и Роуэн Аткинсон.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
комедия
Шикарная свадьба
мультфильм
Зверопой-2
Мэттью МакКонахи в образе коалы рвется в эстраду
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
The Hollywood Reporter
Люди
Бен Кингсли
Бенедикт Камбербатч
Уэс Андерсон
Пол Кинг
Оливия Колман
Салли Хокинс
Роуэн Аткинсон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить