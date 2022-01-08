Бен Кингсли, Рэйф Файнс и Дев Пател снимутся в новом фильме Уэса Андерсона для Netflix

Британские актеры Бен Кингсли («Список Шиндлера», «Железный человек-3»), Рэйф Файнс («007: Спектр», «Отель „Гранд Будапешт“») и Дев Пател («Миллионер из трущоб», «Молокососы») присоединились к актерскому составу новой картины Уэса Андерсона. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Андерсон (режиссер «Семейки Тененбаум», «Отеля „Гранд Будапешт“», «Французского вестника») разрабатывает киноадаптацию книги Роальда Даля «Чудесная история Генри Шугара». Главную роль в картине исполнит Бенедикт Камбербатч («Шерлок», «Власть пса», «Игра в имитацию», «Доктор Стрэндж»).

Ранее Уэс Андерсон уже занимался адаптацией произведений Даля: в 2010 году он выпустил анимационную ленту «Бесподобный мистер Фокс» по одноименной сказке писателя. Теперь же кинематографист будет работать с текстом 1977 года, рассказывающем о любителе азартных игр, обретающем волшебные силы.

В центре сюжета — богатый 41-летний мужчина по имени Генри Шугара, который пытается избавиться от скуки, прожигая время за играми в казино и различными пари. Однажды находит одну тетрадь в библиотеке друга, содержимое которой навсегда меняет его жизнь.

Съемки экранизации начнутся уже в этом месяце в Великобритании. Дата выхода картины пока не раскрывается.

Экранизация «Чудесной истории Генри Шугара» появится на стриминговом сервисе Netflix, который недавно приобрел права на весь каталог сочинений Даля. Онлайн-кинотеатр также выпустит фильм Пола Кинга «Вилли Вонка», основанный на книге Даля «Чарли и шоколадная фабрика».

В образе центрального персонажа — кондитера Вилли Вонки — в приквеле можно будет увидеть Тимоте Шаламе. На съемочной площадке актеру придется впервые в своей карьере петь и танцевать. Среди других артистов проекта будут Оливия Колман, Салли Хокинс и Роуэн Аткинсон.