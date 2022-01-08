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Вышел трейлер второго сезона сериала «Засланец из космоса»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:51

В сети появился новый трейлер второго сезона сериала «Засланец из космоса». Премьера шоу запланирована на 27 января 2022 года.

В ролике показали возвращение осьминога телепата.Он предупреждает инопланетянина в теле доктора Гарри Вандершпигеля о вторжении на Землю других пришельцев.

Сериал рассказывает об инопланетянине, присланном на Землю, чтобы уничтожить человечество и подготовить ее к заселению его собратьев. Живя под прикрытием в теле человека, он становится слишком похож на людей и начинает сомневаться в оправданности своей миссии.

Первый сезон шоу закончился тем, что инопланетянин решает не уничтожать человечество. Он покидает Землю, но позже узнает, что на борт его коробля пробрался мальчик по имени Макс.

В основу сценария «Засланца из космоса» лег комикс Resident Alien Питера Хогана и Стива Паркхауса, опубликованный в 2012 году. Для сериала его адаптировал Крис Шеридан.

В шоу снялись Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Джуда Прен и Элизабет Бауэн.

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