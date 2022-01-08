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Эндрю Гарфилд готов вновь вернуться к роли Человека-паука

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:38

Американский актер Эндрю Гарфилд рассказал, что готов вновь вернуться к роли Человека-паука. Об этом сообщает Variety.

По словам Гарфилда, если у него будет возможность вернуться и рассказать еще одну историю Питера Паркера, то ему нужно быть абсолютно уверенным в себе.

«Я имею в виду да, определенно готов, если это будет правильно. Питер и Человек-паук — эти персонажи о служении, о благе и о многом другом. Он парень из рабочего класса из Квинса, который знает, что такое борьба и потери», — рассказал актер.

Гарфилд также добавил, что был счастлив довести до конца историю своего Питера Паркера в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». «У моего Питера было так много вопросов без ответов. Я должен вернуться и немного подлечить его», — отметил он.

Кроме того, актер рассказал о съемках фильма «Человек-паук: Нет пути домой». По его словам, сцена, где он смотрит на Пауков Тоби Магуайра и Тома Холланда и говорит, что любит их — это чистая импровизация. «Это было просто потому, что я их любил», — сказал Гарфилд.

Последний фильм о Человеке-пауке от режиссера Джона Уоттса стал самым кассовым проектом Sony за все время проката в США. Картина также стала самым кассовым фильмом в эпоху пандемии — ее сборы во всем мире превысили 1 млрд долларов.

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