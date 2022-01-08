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Британские ученые назвали новый вид деревьев в честь Леонардо Ди Каприо

Виктория Шанина
Сегодня в 8:41

Ученые Королевского ботанического сада Кью в Великобритании официально назвали недавно обнаруженное новое дерево в честь голливудского актера Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на исследователей.

Новый вид деревьев был обнаружен в Камеруне. Ученые описали находку как небольшое тропическое вечнозеленое растение с глянцевыми желтыми цветами, которые растут прямо из ствола. Отмечается, что дерево находится под угрозой исчезновения.

Официальное название нового вида звучит как Uvariopsis dicaprio. Это первое растение, которое было официально названо учеными сада Кью в 2022 году путем публикации в научном журнале PeerJ. Как отмечает Мартин Чик, пока вид не получит научное название, оценка риска его вымирания практически невозможна, что затрудняет защиту растения.

Uvariopsis dicaprio — название рода растений совмещенное с фамилией актера. По словам ученых, они назвали дерево именно так, чтобы отдать дань уважения ДиКаприо. Он поддержал кампанию против вырубки лесов в Эбо, где обитают исчезающие виды животных, и в целом активно работает над сохранением дикой природы.

«Мы считаем, что он сыграл решающую роль в прекращении вырубки леса Эбо» — заявил ботаник Мартин Чик.

Эбо — один из крупнейших и почти нетронутых тропических лесов в Центральной Африке. Там живет множество уникальных видов флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения. В их числе гориллы, шимпанзе и лесные слоны.

Международные эксперты написали коллективное письмо правительству страны, где описали вымирающие из‑за вырубки виды животных и растений. Леонардо Ди Каприо придал этот вопрос огласке и о ситуации узнали миллионы его подписчиков в соцсетях, что стало толчком кампании. Позже правительство отказалось от планов по вырубке деревьев.

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