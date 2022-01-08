В Румынии ввели штраф в 570 долларов за ношение тканевых масок

С 8 января в Румынии вводится штраф за ношение тканевых масок. Об этом министр внутренних дел страны Лучиан Боде заявил в эфире телеканала Digi 24.

«Эксперты говорят, что Омикрон-штамм распространяется очень быстро, и его способность к передаче очень высока. В этих условиях ношение маски имеет важное значение для ограничения распространения», — сказал он.

Боде отметил, что штраф за ношение тканевой маски будет равен штрафу за ее отсутствие. Нарушителям придется заплатить 570 долларов (около 42 тыс. рублей).

По его словам, текстильные или пластиковые маски не эффективны для предотвращения распространения коронавируса. В Румынии разрешено носить только трехслойные медицинские маски или маски FFP 2.