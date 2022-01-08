Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» закрыли после первого сезона

Amazon Prime Video решил закрыть сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

Почему закрыли шоу, неизвестно. По данным сервиса IMDb рейтинг сериала составил 5,3 балла и 10.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом» — это ремейк одноименного популярного хоррора 1997 года, который снял Джим Гиллеспи. Amazon перезапустил его, чтобы привлечь внимание молодой и взрослой аудитории.

По сюжету сериала группа подростков возвращается с выпускной вечеринки, попадает в смертельную аварию и решает скрыть свое преступление. Спустя год за молодыми людьми начинает охоту неизвестный серийный убийца. Он знает о самой большой тайне юношей и девушек, стремится раскрыть ее и отомстить.

В шоу снялись Мэдисон Айсмен («Девушка, которая боялась дождя»), Бриэнн Тджу («Крик»), Иезекиль Гудман, Эшли Мур, Себастьян Аморузо, Фиона Рене, Кэсси Бек, Брук Блум («Жутко громко и запредельно близко») и Билл Хек («Баллада Бастера Скраггса»).