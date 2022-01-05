Отставка правительства Казахстана, обвинения Манижи в трансфобии и другие новости дня

В Казахстане продолжаются массовые протесты. Митингующие ворвались в здания городской администрации в Алма-Ате и Актобе, правительство республики ушло в отставку, а президент страны сместил с должности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева.

В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с середины июня — 15 772. В Москве коронавирусом заразились 2307 человек, в Петербурге — 1273.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отправлять педофилов-рецидивистов на северные рудники. «Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь», — заявил он.

Певицу Манижу обвинили в трансфобии из‑за анонса эфира Первого канала. Артистка выложила в инстаграме фотографию в мужском облике, в котором она появилась в новогоднем шоу «Ciao, 2021!», и попросила называть ее he/him.

Джоан Роулинг же обвинили в антисемитизме из‑за образов гоблинов в «Гарри Поттере». Телеведущий Джон Стюарт увидел в волшебных существах из фильмов схожесть с карикатурными изображениями евреев.

Гетеборгский кинофестиваль анонсировал сеансы гипноза. Они состоятся перед показами трех картин: «Памяти» Апичатпонга Вирасетакула, «Страны грез» Шоджи Азари и Ширин Нешат, и «Не говори никому» Кристиана Тафдрупа.

Квентин Тарантино написал книгу о персонаже Леонардо Ди Каприо из фильма «Однажды… в Голливуде». Она называется «Человек, который был бы МакКуином: фильмы Рика Далтона» и рассказывает о карьере придуманного актера.

Sony Pictures показала фрагмент из фильма «Анчартед: На картах не значится» — экранизации видеоигр Uncharted. В опубликованном эпизоде можно увидеть Тома Холланда и Тати Габриэль.

Джош Хартнетт пополнит актерский состав картины Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Ранее в него уже вошли Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Рами Малек, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и Мэтт Деймон.

Крис Эванс спродюсирует фильм, одним из героев которого станет Джин Келли — звезда мюзикла «Поющие под дождем». Эванс сам сыграет легендарного актера, а сценарий ленты напишет автор «Гладиатора», «Авиатора» и «007: Спектр» Джон Логан.