Вячеслав Володин предложил отправлять педофилов-рецидивистов пожизненно на северные рудники

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что педофилы-рецидивисты должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных рудниках. Такую позицию он высказал в своем телеграм-канале.

«Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершенных злодеяниях, жалеть об этом. Вопрос необходимо проработать совместно со ФСИН», — заявил он.

Так председатель Думы отреагировал на новость о гибели пятилетней девочки в Костроме. По подозрению в ее убийстве задержаны двое. Один из них был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности в отношении мальчика, не достигшего 16 лет, и за незаконный оборот порнографии.

По версии следствия, мужчины забрали пятилетнюю девочку, которая вышла на прогулку, и унесли в неизвестном направлении. Ее тело было обнаружено в одном из общежитий Костромы. СМИ пишут, что перед убийством ее изнасиловали. Подозреваемые признались в убийстве девочки.

21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. К пожизненному сроку предлагается привлекать людей, повторно судимых за сексуальное насилие над несовершеннолетними, и лиц, которые совершили преступление в отношении двух и более детей. Кроме того, законопроект предполагает высшую меру наказания для случаев, когда сексуальное насилие над несовершеннолетним сопряжено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

Вячеслав Володин заявил, что депутаты «сделают все, чтобы закон был принят уже в январе».

Сейчас пожизненный срок предусмотрен лишь для людей, ранее судимых за педофилию и в случае, если насилие совершено в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет. Этот возраст авторы поправок предлагают поднять до восемнадцати.