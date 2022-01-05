Deadline: Джош Хартнетт снимется в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»

Американский актер Джош Хартнетт, известный по фильмам «Счастливое число Слевина» и «Перл Харбор», снимется в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав картины об «отце атомной бомбы» Роберте Оппенгеймере уже вошли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек и Киллиан Мерфи. Последний исполнит в ленте центральную роль. Кого сыграет Хартнетт, неизвестно.

Фильм выйдет в прокат 21 июля 2023 года, незадолго до годовщины атомной бомбардировки в Хиросиме. Он расскажет о физике-теоретике, руководившем Манхэттенским проектом, в рамках которого во время Второй мировой войны США разработали атомную бомбу.

Нолан получил от кинокомпании Universal особые прокатные условия в качестве исключения. Его фильму будут предоставлены от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. На данный момент это не только самое большое прокатное окно в эпоху пандемии, оно также потенциально больше, чем в допандемийное время.

Картина будет основана на книге Кая Берда и Мартина Дж.Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж.Роберта Оппенгеймера», получившей Пулитцеровскую премию. Производство картины начнется в начале 2022 года. Нолан выступит режиссером и сценаристом.

Последний фильм Кристофера Нолана — «Довод» — вышел на больших экранах в августе 2020 года и стал первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после старта пандемии. Ему удалось собрать 363 млн долларов в мировом прокате, что поставило его на четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин 2020-го.