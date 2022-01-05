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Квентин Тарантино написал книгу о персонаже Леонардо Ди Каприо из фильма «Однажды… в Голливуде»

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:08

Американский режиссер Квентин Тарантино, известный по картинам «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный» и «Убить Билла», написал вторую книгу по мотивам собственного фильма «Однажды… в Голливуде». Об этом сообщил NME.

Книга рассказывает историю персонажа по имени Рик Далтон — его в ленте 2019 года сыграл Леонардо Ди Каприо. Сочинение описывает придуманную кинокарьеру Далтона, кризис которой зрители могли наблюдать в «Однажды… в Голливуде».

Фильм рассказывал о воображаемых событиях, происходивших в Голливуде в 1969 году на фоне быстро меняющихся реалий индустрии кино. В центре истории оказались некогда успешный актер Далтон и его дублер-каскадер Клифф Бут (его роль в картине исполнил Брэд Питт).

Новая книга Тарантино называется «Человек, который был бы МакКуином: фильмы Рика Далтона». По словам режиссера, ее «основа полностью существует», однако автор считает необходимым «немного ее подправить».

Работа вдохновлена реально существовавшими в 1970-е годы гидами по актерским фильмографиям. «Человек, который был бы МакКуином: фильмы Рика Далтона» описывает биографию киногероя вплоть до его выхода на пенсию в 1988 году.

Пока неизвестно, опубликует ли Тарантино свое сочинение или нет. Однако режиссер надеется, что книгу смогут почитать поклонники «Однажды… в Голливуде». «Я думаю, у нее есть ограниченная аудитория», — отметил кинематографист.

В ближайшее время Тарантино выпустит еще одну книгу, под названием «Спекуляция кино». В ней режиссер соберет рецензии, эссе и другие материалы, посвященные истории кинематографа 1970-х годов. Дата выхода «Спекуляции кино» пока не объявлена.

В 2021 году Тарантино опубликовал свой литературный дебют — книгу «Однажды в Голливуде», состоящую из альтернативных версий сцен одноименного фильма, флешбэков и флешфорвардов, лекций об искусстве кино и других текстов. О ней «Афиша Daily» писала здесь.

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