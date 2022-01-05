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Sony Pictures показала сцену из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:23

На ютьюб-канале Sony Pictures появился фрагмент из фильма «Анчартед: На картах не значится». В отрывке длиной 2,5 минуты герой Тома Холланда сражается на борту грузового самолета.

Вместе с Холландом главную роль в картине исполнил Марк Уолберг. Они играют Нейтана Дрейка и Виктора Салливана, которые познакомились благодаря общей страсти к поиску сокровищ. Герои попытаются разгадать одну из величайших историй и узнать обстоятельства исчезновения брата Нейтана.

В фильме также снялись Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Али и Патриция Меден. Режиссером картины выступил Рубен Флейшер, снявший «Веном» и «Добро пожаловать в Зомбиленд». В российском прокате фильм появится 10 февраля.

Лента основана на популярной серии приключенческих видеоигр Uncharted, дебютировавшей в 2007 году. К декабрю 2017 года, после выхода последней на данный момент части, совокупные продажи игр превысили 41 млн копий.

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