Президент Казахстана Токаев сместил с должности главы Совбеза Нурсултана Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял экс-президент страны Нурсултан Назарбаев. Об этом глава государства сообщил в своем обращении к нации.

Токаев заявил, что намерен действовать «максимально жестко» в отношении протестующих. «Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков», — сказал он.

Президент республики добавил, что останется в столице, городе Нур-Султане, что бы ни случилось. Он пообещал в скором времени выступить с новыми предложениями политической трансформации Казахстана.

Протесты в Казахстане начались сразу после Нового года, когда жители узнали о повышении цен на сжиженный газ, который используется в качестве топлива. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Ата, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В Алма-Ате, Алма-Атинской и Мангистауской областях, а также в Нур-Султане объявили режим чрезвычайной ситуации и ввели комендантский час. В ряде городов протестующие вступили в столкновения с силовиками, против митингующих применили спецсредства — светошумовые гранаты и слезоточивый газ. На фоне протестов правительство ушло в отставку.

В Алма-Ате и Актобе протестующие проникли в здания администраций, алма-атинскую резиденцию президента подожгли. В полиции сообщили о 500 пострадавших и 120 сожженных машинах. Более 200 человек были задержаны. По всей стране отключили интернет, мобильную связь в крупных городах глушат.