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Крис Эванс намерен сыграть легендарного актера Джина Келли. Сценарий фильма напишет Джон Логан

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:50

Крис Эванс, известный по фильмам «Фантастическая четверка» и «Мстители», планирует сыграть легендарного голливудского актера Джина Келли — звезду мюзикла «Поющие под дождем» и драмы «Рождественские каникулы». Об этом сообщили Deadline и Variety.

Фильм спродюсирует Джон Логан, написавший сценарии таких лент, как «Гладиатор», «Последний самурай», «Авиатор», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Хранитель времени» и «007: Координаты „Скайфолл“». Название будущей картины пока неизвестно.

Идею для нее предложил сам Эванс. По информации журналистов, фильм расскажет о 12-летнем мальчике, который в 1952 году работает на киностудии MGM и начинает верить в свою воображаемую дружбу с Джином Келли во время работы над новым фильмом.

Эванс выступит не только исполнителем одной из главных ролей, но и продюсером проекта наряду с Марком Кассеном, Райаном Джонсоном и Рэмом Бергманом. Сценарий ленты напишет Логан. Производством займется компания T-Street Productions.

Эванс, Бергман и Джонсон ранее работали вместе над детективом «Достать ножи», показанном впервые на кинофестивале в Торонто в 2019 году. Сиквел этой картины в данный момент готовится к релизу и находится в стадии постпродакшена.

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