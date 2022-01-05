В России выявили 15 772 случая COVID-19. Это минимум с середины июня

В России второй день подряд выявляют менее 16 тыс. случаев коронавируса, на этот раз оперштаб отчитался о 15 772 заражениях. Это минимальное значение с середины июня (когда, впрочем, смертность была в два раза ниже) и на 131 меньше, чем вчера.
В Москве заболеваемость второй день растет: 3 января сообщалось о 1335 новых случаях, 4-го — о 1967, а сейчас показатель вырос до 2307. Следом по суточному приросту идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Челябинская и Свердловская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 585 984. За сутки умерли 828 человек, за все время — 313 015. Выздоровел 25 581 человек, за весь период — 9 600 728.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 290,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (54,9 млн), на втором — Индия (34,9 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (13,4 млн).