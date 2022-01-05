В России выявили 15 772 случая COVID-19. Это минимум с середины июня

В России второй день подряд выявляют менее 16 тыс. случаев коронавируса, на этот раз оперштаб отчитался о 15 772 заражениях. Это минимальное значение с середины июня (когда, впрочем, смертность была в два раза ниже) и на 131 меньше, чем вчера.

В Москве заболеваемость второй день растет: 3 января сообщалось о 1335 новых случаях, 4-го — о 1967, а сейчас показатель вырос до 2307. Следом по суточному приросту идут Петербург, Подмосковье, Краснодарский край, Челябинская и Свердловская области.