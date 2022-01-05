В посте Манижи усмотрели трансфобию. Артистка отредактировала запись и извинилась

Манижа отредактировала пост в инстаграме и принесла извинения после того, как ее обвинили в трансфобии.

1 января певица выложила в соцсети фотографию, на которой она изображает мужчину с усами и розой в руке. Это образ, в котором она появилась в новогоднем шоу «Ciao, 2021!» от команды «Вечернего Урганта». Артистка подписала снимок «Да, это я. Отныне прошу называть меня he/him. Подробности в эфире Первого канала в 22.30».

Некоторые юзеры твиттера восприняли это как шутку в отношении небинарных и трансгендерных персон. Пользовательница @marichouette написала: «Манижа ****** [очень] разочаровала. Причем перевод на английский она позже убрала, а вот над русскоязычными и небинарными персонами можно и пошутить ради рекламы участия в шоу, видимо».