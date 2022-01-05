В посте Манижи усмотрели трансфобию. Артистка отредактировала запись и извинилась

Манижа отредактировала пост в инстаграме и принесла извинения после того, как ее обвинили в трансфобии.
1 января певица выложила в соцсети фотографию, на которой она изображает мужчину с усами и розой в руке. Это образ, в котором она появилась в новогоднем шоу «Ciao, 2021!» от команды «Вечернего Урганта». Артистка подписала снимок «Да, это я. Отныне прошу называть меня he/him. Подробности в эфире Первого канала в 22.30».
Некоторые юзеры твиттера восприняли это как шутку в отношении небинарных и трансгендерных персон. Пользовательница @marichouette написала: «Манижа ****** [очень] разочаровала. Причем перевод на английский она позже убрала, а вот над русскоязычными и небинарными персонами можно и пошутить ради рекламы участия в шоу, видимо».
«Пост был вполне очевидно сформулирован как трансгендерный каминг-аут, и это не ок, так как сводит опыт реальных трансгендерных людей в шутку, будто это что‑то несерьезное, о чем можно написать на огромную аудиторию и откреститься от этого через пять минут», — пояснил пользователь @brmstckcowboy.
Многие при этом не увидели в посте Манижи ничего оскорбительного (в комментариях в инстаграме под фотографией исключительно положительные комментарии), а некоторые, напротив, обвинили ее в пропаганде ЛГБТ.
Тем не менее артистка отредактировала пост и принесла извинения. «Это не могло бы быть моим стейтментом, я должна была это учитывать. Я должна была предусмотреть, что вне контекста эта фраза будет выглядеть чудовищно», — заявила Манижа.
Она отметила, что ей не стыдно признать ошибку и работать над собой. «Разбираться в терминологии нужно и важно. И я буду продолжать учиться. Спасибо всем, кто помог мне это понять», — добавила артистка.