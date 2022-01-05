На Гетеборгском кинофестивале устроят массовые сеансы гипноза перед показами картин

На Гетеборгском кинофестивале в Швеции зрителей будут гипнотизировать перед просмотрами фильмов. Об этом пишет Variety.
Проект получил название «The Hypnotic Cinema» («Гипнотическое кино»). В качестве эксперимента сеансы массового гипноза устроят перед показами трех картин: взявшей приз жюри в Каннах «Памяти» Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон в главной роли, «Land of Dreams» («Страна грез») Шоджи Азари и Ширин Нешат, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году, а также ленты датского режиссера Кристиана Тафдрупа «Speak No Evil» («Не говори никому»).
По задумке организаторов, гипнотизер будет преобразовывать душевное состояние зрителей в соответствии с настроением и темой фильма. После кинопоказов он будет прекращать гипноз.
В проморолике, опубликованном в твиттере смотра, гипнотизер призывает женщину открыть глаза. Другие люди говорят ей «слушать внимательно», «забыть о проблемах», «избавиться от стресса» и «впустить их внутрь себя». В конце ролика героиня обнаруживает себя в кинотеатре, а на экране появляется надпись «Осмелитесь ли вы потерять контроль?».
«И кинотеатры, и гипноз появились в конце XIX века. Если вы посмотрите на раннее кино — Мельес, Гриффит, — оно наполнено гипнозом. Не думаю, что это совпадение. Есть очень-очень большое сходство между гипнотическим состоянием и просмотром фильма, особенно в кинотеатре», — заявил художественный руководитель Гетеборгского кинофестиваля Йонас Хольберг.
Показы «Гипнотического кино» пройдут в музыкальном театре Stora Teatern 30 января («Страна грез»), 2 февраля («Память») и 6 февраля («Не говори никому»). Организаторы надеются, что пандемия не сорвет их планы, и рассчитывают запустить онлайн-программу для тех, кто не сможет приехать в Швецию.