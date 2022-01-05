На Гетеборгском кинофестивале устроят массовые сеансы гипноза перед показами картин

На Гетеборгском кинофестивале в Швеции зрителей будут гипнотизировать перед просмотрами фильмов. Об этом пишет Variety.

Проект получил название «The Hypnotic Cinema» («Гипнотическое кино»). В качестве эксперимента сеансы массового гипноза устроят перед показами трех картин: взявшей приз жюри в Каннах «Памяти» Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон в главной роли, «Land of Dreams» («Страна грез») Шоджи Азари и Ширин Нешат, премьера которой состоялась на Венецианском кинофестивале в 2021 году, а также ленты датского режиссера Кристиана Тафдрупа «Speak No Evil» («Не говори никому»).

По задумке организаторов, гипнотизер будет преобразовывать душевное состояние зрителей в соответствии с настроением и темой фильма. После кинопоказов он будет прекращать гипноз.