Ведущий обвинил Роулинг в антисемитизме, назвав гоблинов из «Гарри Поттера» карикатурой на евреев

Американский телеведущий, комик, актер и писатель Джон Стюарт, еврей по происхождению, обвинил Джоан Роулинг в антисемитизме. В своем подкасте «Проблема с Джоном Стюартом» он заявил, что гоблины из вселенной «Гарри Поттера» списаны с антисемитских карикатур, пишет Deadline.
По словам ведущего, хоть сходство гоблинов с карикатурами очевидно, люди редко это осознают. Стюарт заявил, что показывал знакомым карикатурное изображение евреев из антисемитской книги «Протоколы сионистских мудрецов», опубликованной в начале XIX века. Его собеседники, как утверждает ведущий, думали, что «это из Гарри Поттера».
Стюард добавил, что вселенная «Гарри Поттера» — волшебный мир, где люди «могут ездить на драконах и заводить домашних сов». «Но кто будет руководить банком? Евреи», — возмущается ведущий.
Обвинения в антисемитизме уже звучали в отношении Роулинг. Вот что в октябре 2020 года в монологе на шоу «Saturday Night Live» заявил актер Пит Дэвидсон: «Я начал думать о фантастическом мире, который она [Роулинг] создала. Леса контролируются кентаврами, школами управляют волшебники и призраки. Но кто контролирует банки? Евреи, естественно! Маленькие большеносые евреи-гоблины».
В треде в твиттере активист Рафаэль Шимунов привел и другие примеры того, что люди замечали сходство гоблинов из «Гарри Поттера» с карикатурами на евреев. Так, на ютьюбе под роликами с банковскими сценами из «Гарри Поттера» доминируют антисемитские высказывания, заявляет он.