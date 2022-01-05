Ведущий обвинил Роулинг в антисемитизме, назвав гоблинов из «Гарри Поттера» карикатурой на евреев

Американский телеведущий, комик, актер и писатель Джон Стюарт, еврей по происхождению, обвинил Джоан Роулинг в антисемитизме. В своем подкасте «Проблема с Джоном Стюартом» он заявил, что гоблины из вселенной «Гарри Поттера» списаны с антисемитских карикатур, пишет Deadline.

По словам ведущего, хоть сходство гоблинов с карикатурами очевидно, люди редко это осознают. Стюарт заявил, что показывал знакомым карикатурное изображение евреев из антисемитской книги «Протоколы сионистских мудрецов», опубликованной в начале XIX века. Его собеседники, как утверждает ведущий, думали, что «это из Гарри Поттера».

Стюард добавил, что вселенная «Гарри Поттера» — волшебный мир, где люди «могут ездить на драконах и заводить домашних сов». «Но кто будет руководить банком? Евреи», — возмущается ведущий.