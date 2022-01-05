Протестующие ворвались в здание администрации Алма-Аты

По сообщениям журналистов, над мэрией поднимается черный дым и слышны выстрелы. Протестующие используют щиты и палки. Они также вооружены светошумовыми гранатами. Пострадали при штурме здания администрации по меньшей мере десять силовиков.

Участники протестов в Алма-Аты ворвались в здание городской администрации (акимата). Полиция применяет против митингующих светошумовые гранаты. Об этом сообщили «Sputnik Казахстан» и РИА «Новости» .

Всего в штурме акимата участвует более тысячи человек. Часть протестующих пытается прорваться в старую резиденцию президента. Комендатура Алма-Аты рекомендует местным жителям не покидать дома, а водителям — объезжать некоторые районы.

«В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбе с экстремизмом просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города. Просим также жителей города воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент», — заявили в комендатуре.

Ранее в другом городе Казахстана — Актобе — протестующие захватили здание городской администрации. Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов. В Алма-Ате участники митинга завладели военной спецтехникой.

Правительство страны подало в отставку на фоне протестов, которые начались из‑за повышения цен на сжиженный газ сразу после Нового года. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Президент Токаев заявил, что «власть не падет», и призвал протестующих «проявить благоразумие». В Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана он ввел чрезвычайное положение и комендантский час.