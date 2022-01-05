Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне протестов, вызванных повышением цен на сжиженный газ. Документ опубликован на сайте главы государства.

Этим же указом временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра Казахстана. Члены правительства продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

В отставку отправлен и госсекретарь Казахстана Крымбек Кушербаев. На его место Токаев назначил своего помощника Крлана Карина. Заместитель руководителя администрации президента республики Мурат Нуртлеу стал первым зампредседателя Комитета национальной безопасности.

Протесты в Казахстане начались сразу после Нового года, когда жители узнали о повышении цен на сжиженный газ, который используется в качестве топлива. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В ряде населенных пунктов протесты переросли в столкновения с полицией, силовики применили против демонстрантов спецсредства — слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате протестующие разбили несколько полицейских машин — они загорелись, одна из них взорвалась.

Президент Токаев заявил, что «власть не падет», и призвал протестующих «проявить благоразумие». В Алма-Ате и Мангистауской области Казахстана он ввел чрезвычайное положение и комендантский час.