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Итоги пресс-конференции Владимира Путина, рекорд Эда Ширана и другие новости дня
20:40 дайджест
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Двое подозреваемых в нападении на фигуриста Дмитрия Соловьева арестованы 19:21
Esthetic Joys анонсировала участников программы «ВЭУ». Среди них Иван Дорн, Noize MC и Sirotkin 18:20
Суд оштрафовал GitHub на миллион рублей за отказ удалять запрещенный контент 18:09
Michel Delsol/Getty Images
Умерла бывший главред Vogue Грейс Мирабелла. Она руководила журналом 17 лет 18:08
Музей «Гараж» представит программу «Как дела на Западе?», посвященную новому немецкому кино 17:47
«Хлебозавод» сделал героями кампейна своих друзей и локальные бренды 17:23
Иноагенты, НАТО и «новая этика»: главное из ежегодной пресс-конференции Путина 17:15
LCD Soundsystem представили живую версию «Christmas Will Break Your Heart» со струнным оркестром 16:50
В Москве завершились съемки российского сериала Netflix «Анна К» 16:49
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На самом большом катке Москвы устроят рейв. В лайнапе Никита Забелин, Oligarkh и Ichi 15:58
Дмитрий Муратов перечислил Нобелевскую премию мира благотворительным организациям 15:26
Cloudflare: TikTok обогнал Google и стал самым посещаемым интернет-ресурсом в мире 15:18
В прокуратуре сочли, что отсутствие маркировки иноагента может привести к депрессии 14:37
Путин: следствие не скрывает имена заказчиков убийств Политковской и Немцова 14:32
dogs_from_shelter/Instagram
Волонтеры сказали, что крупнейший московский приют для животных собираются перенести на свалку 13:31
СК проверит пост Артемия Лебедева о мощах святых. Дизайнер в ответ назвал следователей ********** 12:44
Bicep приедут в Россию с лайв-шоу. Их поддержат на сцене DeFeKT, Ishome и Sestrica 11:59
В России выявили 25 667 случаев коронавируса за сутки 11:57
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Дайджест

Итоги пресс-конференции Владимира Путина, рекорд Эда Ширана и другие новости дня

Денис Ламехов
Сегодня в 20:40

Сегодня прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент говорил об экономике страны, пандемии, иноагентах, пытках в российских тюрьмах и многом другом — мы собрали самое главное.

За последние сутки в России выявили 25 667 случаев коронавируса — это на 403 больше, чем вчера. Умерли 1002 человека, выздоровели — 41 645.

Следственный комитет начал проверку поста Артемия Лебедева, в котором он негативно отозвался о созерцании мощей святых. Дизайнера вызвали для дачи объяснений, после чего он нецензурно высказался о следователях.

Кожуховский муниципальный приют, где содержатся 3000 собак и 400 кошек, собираются перенести на территорию законсервированного полигона твердых бытовых отходов «Малинки». По словам волонтеров, это приведет к тому, что они и врачи не смогут добираться до животных, а жизнь питомцев окажется под угрозой — до нового места не ходит транспорт.

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, как и обещал, перечислил денежную часть Нобелевской премии благотворительным организациям. Помощь направилась в том числе детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра», помогающему детям с СМА, фонду помощи хосписам «Вера».

Брижит Макрон будет бороться со слухами о своей якобы трансгендерности в суде. Юристы первой леди Франции готовят иск, связанный с распространением конспирологической теории о том, что супруга президента родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

В возрасте 91 года ушла из жизни бывший главный редактор Vogue Грейс Мирабелла. Она возглавляла модный журнал с 1971 по 1988 год.

В Москве подошли к концу съемки российского сериала Netflix под названием «Анна К». Режиссер Валерий Федорович отметил, что в 2022 году будет еще больше новостей о грядущем проекте.

В сети появился первый трейлер сериала про историю Uber с Джозефом Гордоном-Левиттом в роли основателя компании Трэвиса Каланика. Шоу выйдет 27 февраля 2022 года.

Группа LCD Soundsystem представила живую версию трека «Christmas Will Break Your Heart», исполненную при участии струнного оркестра. Именно с этой песней в 2015 году коллектив вернулся после пяти лет затишья.

Песня Эда Ширана «Shape of You» стала первой в истории, набравшей три миллиарда прослушиваний на Spotify. Такого успеха трек смог добиться меньше чем за пять лет: на стриминговой платформе композиция появилась в январе 2017-го.

Североирландский электронный дуэт Bicep выступит весной 2022 года в Петербурге и Москве. Вместе с ним в шоу примут участие ирландский техно-артист DeFeKT, звезда локальной сцены Ishome, российская лайв-диджей Sestrica и тайный гость.

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