Итоги пресс-конференции Владимира Путина, рекорд Эда Ширана и другие новости дня

Сегодня прошла ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент говорил об экономике страны, пандемии, иноагентах, пытках в российских тюрьмах и многом другом — мы собрали самое главное.

За последние сутки в России выявили 25 667 случаев коронавируса — это на 403 больше, чем вчера. Умерли 1002 человека, выздоровели — 41 645.

Следственный комитет начал проверку поста Артемия Лебедева, в котором он негативно отозвался о созерцании мощей святых. Дизайнера вызвали для дачи объяснений, после чего он нецензурно высказался о следователях.

Кожуховский муниципальный приют, где содержатся 3000 собак и 400 кошек, собираются перенести на территорию законсервированного полигона твердых бытовых отходов «Малинки». По словам волонтеров, это приведет к тому, что они и врачи не смогут добираться до животных, а жизнь питомцев окажется под угрозой — до нового места не ходит транспорт.

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов, как и обещал, перечислил денежную часть Нобелевской премии благотворительным организациям. Помощь направилась в том числе детскому хоспису «Дом с маяком», фонду «Подари жизнь», фонду «Круг добра», помогающему детям с СМА, фонду помощи хосписам «Вера».

Брижит Макрон будет бороться со слухами о своей якобы трансгендерности в суде. Юристы первой леди Франции готовят иск, связанный с распространением конспирологической теории о том, что супруга президента родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье.

В возрасте 91 года ушла из жизни бывший главный редактор Vogue Грейс Мирабелла. Она возглавляла модный журнал с 1971 по 1988 год.

В Москве подошли к концу съемки российского сериала Netflix под названием «Анна К». Режиссер Валерий Федорович отметил, что в 2022 году будет еще больше новостей о грядущем проекте.

В сети появился первый трейлер сериала про историю Uber с Джозефом Гордоном-Левиттом в роли основателя компании Трэвиса Каланика. Шоу выйдет 27 февраля 2022 года.

Группа LCD Soundsystem представила живую версию трека «Christmas Will Break Your Heart», исполненную при участии струнного оркестра. Именно с этой песней в 2015 году коллектив вернулся после пяти лет затишья.

Песня Эда Ширана «Shape of You» стала первой в истории, набравшей три миллиарда прослушиваний на Spotify. Такого успеха трек смог добиться меньше чем за пять лет: на стриминговой платформе композиция появилась в январе 2017-го.

Североирландский электронный дуэт Bicep выступит весной 2022 года в Петербурге и Москве. Вместе с ним в шоу примут участие ирландский техно-артист DeFeKT, звезда локальной сцены Ishome, российская лайв-диджей Sestrica и тайный гость.