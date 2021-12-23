Иноагенты, НАТО и «новая этика»: главное из ежегодной пресс-конференции Путина

В Манеже состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она прошла очно, но с рядом ограничений из‑за пандемии. Трансляция велась на ютьюб-канале «Первого канала». Всего в мероприятии приняли участие 507 журналистов, в том числе из «Интерфакса», Ura.ru, «Матч ТВ», «Пенсионер — ваш друг и советчик», «Медузы»* и «Дождя»*. Однако ни одному из приглашенных СМИ-иноагентов вопрос Путину задать не удалось. Во время конференции президент затронул внутренние и внешнеполитические проблемы. Он поговорил об экономике страны, пандемии, иноагентах, пытках в российских тюрьмах, Донбассе, «новой этике» и многом другом. Вот самое главное.

О рекордных показателях строительства жилья По словам Путина, в 2021 году Россия достигла рекордных показателей в сфере строительства жилья — 90 млн квадратных метров.

О ВВП и росте реальных доходов Президент заявил, что в 2021 году рост ВВП ожидается на уровне 4,5%, причем к октябрю он уже составил 4,6%. При этом реальные доходы граждан увеличатся на 3,3%, отметил он.

О коронавирусе Президент рассказал, что уровень коллективного иммунитета в России к коронавирусу достиг 59,4%. «Нам нужен коллективный иммунитет где‑то под 80%», — добавил он. По словам Путина, в стране заболевает лишь один процент от переболевших, а из вакцинированных — 3–4%. Он также отметил, что избыточная смертность объясняется низким коллективным иммунитетом.

Об иноагентах Путин сказал, что закон об иноагентах придумали не в России, а на Западе, еще в 30-е годы, и он действует до сих пор. 0,034% организаций признаны нежелательными что за рубежом, что в России, отметил президент. «Мы не запрещаем работу этих организаций. Мы хотим, чтобы организации, которые занимаются политикой в России, ясно и точно объяснили источники своего финансирования. Наш закон либеральнее. Давайте сделаем, как в США, — введем уголовную ответственность? Но мы не требуем даже прекращения [деятельности]», — добавил он.

О деструктивном контенте в соцсетях «У нас сто с лишним серьезных преступлений предотвращено в учебных заведениях. Просто поток идет. Отсюда и требования к „приземлениям“ платформ, чтобы они открывали свои представительства, подчинялись национальным законам», — рассказал Путин. По его словам, все, что происходит в социальных сетях, должно подчиняться юридическим и моральным правилам.

Об отравлении Навального Президент сказал, что прокуратура России многократно отправляла официальные запросы о получении каких‑либо материалов, которые могли бы подтвердить факт отравления. «Нет ни одного материала, ни одного про этот „Новичок“ или как его там. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ: дайте нашим специалистам поработать, давайте возьмем пробы, проверим основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет, ноль. Про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить», — заключил Путин.

Об Украине и НАТО «„Ни одного дюйма на Восток“, — сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста, в Румынии сейчас, в Польше появляются соответствующие системы. И теперь еще говорят, что и Украина будет в НАТО или на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружения», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что Россия не размещает свои ракеты рядом с границами США, а это они «со своими ракетами пришли к нашему дому».

О «Газпроме» и монополизации рынка На вопрос, влияет ли монополизация «Газпрома» на абсолютный рекорд цен в Европе, Путин ответил, что «это попытка поставить все с ног на голову». По словам президента, «Газпром» чуть ли не на 20% увеличил поставки в дальнее зарубежье и в Европу.

О мусорной реформе Путин рассказал, что, несмотря на все сложности, мусорная реформа продвигается, и уже сейчас почти во всех регионах созданы соответствующие операторы. «Мусор, конечно, надо куда‑то девать. Это несколько вариантов — заводы, сжигание. По всем направлениям работа идет темпом выше запланированного», — отметил президент. По его словам, в Японии, например, заводы расположены в центре крупных городов, и они не оказывают негативного влияния на жизнь людей.

О пытках в российских тюрьмах «В данном случае нужно прежде всего опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено. Уверяю вас, там нет ни одного заинтересованного следователя», — рассказал Путин. Президент добавил, что в тюрьмах и СИЗО сидят виновные или подозреваемые в уголовных преступлениях, но «это люди, и относиться к ним нужно по-человечески».

О заказчиках убийства Политковской и Немцова Президент рассказал, что он сделал все, чтобы расследовать эти громкие дела. Путин отрицает, что следствие знает заказчиков убийств, но скрывает их имена. По его словам, за эти преступления люди сидят в тюрьме, а некоторые из причастных погибли при задержании.

О Донбассе Президент заявил, что будущее Донбасса должны определить сами жители региона, а Россия выступит в этом посредником. «По „Минску“ [Минскому соглашению] Россия — посредник, а ее пытаются сделать стороной конфликта. Москву это не устраивает», — отметил Путин.

О программе переселения из аварийного жилья «Мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают. Эта проблема существует, мы с ней разбираемся. Будет ли продолжение программ по аварийному жилью? Будет», — сказал президент. Путин отметил, что программы расселения в настоящее время готовятся.

О демографии «Поднять на ноги малыша — серьезное дело, поэтому все наши действия в период пандемии были направлены на семьи с детьми. Наша задача в том, чтобы выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства — от рождения до окончания школы. Мы на каждом шаге примем меры поддержки, закроем разрывы в перспективе полутора лет. Надеемся, что это сыграет положительную роль», — рассказал президент.

О «новой этике» Президент заявил, что эта тенденция неизбежно дойдет до России. «И нам от этого никуда не деться, просто надо искать эффективное противоядие. Если кто‑то считает, что женщина и мужчина — одно и то же, то ради бога. Но существует же здравый смысл», — ответил Путин.

О господдержке детей со СМА Путин напомнил, что для поддержки детей с тяжелыми хроническими и редкими заболеваниями был создан фонд «Круг добра», который получает финансирование за счет средств от повышения НДФЛ для богатых. Он также рассказал, что если раньше господдержку получали 74 человека в стране, то уже сейчас эта цифра доходит до тысячи. «Пока помощь оказывается детям до 18, власти думают, как расширить программу помощи и совершеннолетним со СМА», — добавил он.

О проблемах с крупными сотовыми операторами в Крыму По словам президента, власти будут решать все проблемы Крыма, в том числе и с мобильной связью. Он не уточнил, как конкретно, чтобы «не помешать процессу». Путин также отметил, что проблема с крупными операторами сотовой связи связана с западными санкциями. «Странная ситуация складывается. Если кто‑то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию», — заключил он.

О бойкоте Запада Олимпиады в Пекине Путин рассказал, что решение США о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине было «неприемлемым и ошибочным». «Я разговаривал с одним из бывших президентов США, и он мне сказал, что блокады олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой, в том числе и США, но США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие КНР», — заявил он. По словам президента, спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами.

Об индексации пенсий Журналистка из Пензы отметила, что индексация пенсий в следующем году запланирована на уровне 5,9%, а цены растут быстрее. Путин заявил, что правительство должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по индексации пенсий выше уровня инфляции.

Об оптимизме и счастье в 2022 году По словам президента, в настоящее время нужно думать не о «политических планах на 2024-й» [год, когда пройдут следующие президентские выборы в России], а разбираться с проблемами пенсионеров и повышать уровень жизни российских граждан. «Реализация наших планов. Ну а как же? В этом же смысл нашей работы. Чтобы жизнь стала лучше у людей», — сказал он.

О грани между защитой чьих-то чувств и правом художника на самовыражение «Размещение Гитлера на сайте „Бессмертного полка“ это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Мы должны обеспечить свободу вообще, без нее нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное, но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», — заявил Путин.

О талибах** в Афганистане Путин рассказал, что те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться, и по итогу в руководстве страной будут представлены все этнические группы. «Сейчас нужно оказать поддержку афганскому народу. Ее должны оказать те страны, которые нанесли урон Афганистану, кто там находился 20 лет. Что касается признания, мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения», — заявил он.

О недостатке личного общения «Общения не хватает, так же, как и другому человеку», — заключил президент.

Об отдыхе в тайге без Мишустина На вопрос, почему президент не берет с собой на отдых в тайгу премьер-министра Михаила Мишустина, он ответил цитатой из анекдота. «Если мы и Мишустина будем брать с собой… Помните старый еврейский анекдот: „А кто в лавке-то останется? Кто работать-то будет?“» — сказал он.