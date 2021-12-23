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Волонтеры сказали, что крупнейший московский приют для животных собираются перенести на свалку

Семён Гудошников
Сегодня в 13:31

Кожуховский муниципальный приют, в котором содержатся 3000 собак и 400 кошек, собираются перенести на территорию законсервированного полигона твердых бытовых отходов «Малинки». Об этом говорится в инстаграме организации.

Сейчас приют находится на восточной окраине Москвы, в Косино-Ухтомском районе, а перенести его планируют за 85 километров от нынешнего места, в 41 километре от МКАД по Калужскому шоссе.

По словам волонтеров, это приведет к тому, что они и врачи не смогут добираться до приюта. В результате собаки останутся без выгула и постоянного осмотра, нельзя будет контролировать их корм. Перестанут ездить в приют и люди, которые хотят забрать животных домой, поскольку до нового места не ходит транспорт. Все это, по мнению волонтеров, приведет к гибели кошек и собак.

На сайте Change.org запущена петиция с требованием оставить приют на прежнем месте. На момент написания заметки она набрала более 9 тыс. подписей.

Кожуховский приют работает с 2008 года. Он считается самым крупным муниципальным приютом в Москве и одним из самых больших в России. По словам волонтеров, за время его существования хозяев удалось найти для более чем 7000 собак и 1500 кошек.

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