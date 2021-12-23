перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СК проверит пост Артемия Лебедева о мощах святых. Дизайнер в ответ назвал следователей ********** 12:44
Bicep приедут в Россию с лайв-шоу. Их поддержат на сцене DeFeKT, Ishome и Sestrica 11:59
В России выявили 25 667 случаев коронавируса за сутки 11:57
Девина Ратрея из фильма «Один дома» арестовали за нападение на девушку 11:29
Marek Piwnicki/Unsplash
В России начнут выдавать лицензии на захоронение CO2 10:46
Вышел трейлер сериала об истории компании Uber. В главной роли Джозеф Гордон-Левитт 10:12
На службу в Госинспекцию по недвижимости Москвы поступил робопес. Он будет фиксировать нарушения 9:55
Релиз «Джона Уика-4» перенесли на 2023 год 9:46
Стала известна дата выхода третьего сезона «Атланты» Дональда Гловера 8:58
teddysphotos/Instagram
Песня Эда Ширана «Shape of You» стала первой песней, которую прослушали на Spotify три миллиарда раз 2:24
Брижит Макрон подаст в суд из‑за конспирологической теории, что она трансгендерная женщина 1:42
В Беларуси возбудили дело о терроризме против россиянина. Его обвинили в поджоге машины милиционера 1:01
Блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении родственников. Он обвинил в нем «кадыровцев» 0:02
Майкл Китон снимется в фильме «Бэтгерл» Вчера в 23:06
rector.kpfu.ru
Суд арестовал ректора Казанского федерального университета Вчера в 22:47
Граймс показала новую версию клипа «Player of Games». В нем она бьется с рыцарем на мечах Вчера в 22:10
Marvel представила первый тизер «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Вчера в 21:20
Gucci Mane выпустил клип на трек «Long Live Dolph». Он посвящен убитому в Мемфисе рэперу Young Dolph Вчера в 21:16
HBO Max выпустил проморолик обо всех премьерах 2022 года. В нем — кадры из «Дома дракона» Вчера в 20:31
Шорт-лист «Оскара», новый клип The Weeknd и другие новости дня
Вчера в 20:21 дайджест
Отключить рекламу

Bicep приедут в Россию с лайв-шоу. Их поддержат на сцене DeFeKT, Ishome и Sestrica

Семён Гудошников
Сегодня в 11:59

Североирландский электронный дуэт Bicep выступит весной 2022 года в Петербурге и Москве. Петербургский концерт пройдет 29 апреля на территории бывшего завода «Арсенал», а на следующий день музыканты поднимутся на сцену московского Adrenaline Stadium. Билеты можно купить тут (Петербург) и тут (Москва).

Вместе с Bicep в концертах примут участие ирландский техно-артист DeFeKT (Мэттью Фланаган), звезда локальной сцены Ishome (Мирабелла Карьянова), российская лайв-диджей Sestrica и тайный гость. Его имя организаторы раскроют в начале 2022 года, уточняется, что это зарубежный артист.

Энди Фергюсон и Мэтт МакБрайер, друзья с детства, образовали Bicep в 2009 году. Проект вырос из блога FellMyBicep («Почувствуй мой бицепс»), в котором они размещали старые и забытые композиции других артистов в стилях итало-диско, детройт-техно и чикаго-хауса.

Сперва дуэт выпускал треки на локальных лейблах, а в 2012 году создал собственный — «Feel My Bicep». В 2015-м музыканты впервые отыграли на фестивале, а их дебютный альбом — «Bicep» — вышел в 2017 году. Пластинка получила восторженные рецензии критиков The Guardian, Pitchfork и Mixmag.

В 2021-м свет увидел второй студийный альбом коллектива — «Isles», созданный для прослушивания дома. Специально для «Афиши Daily» музыканты прокомментировали каждый трек из новой пластинки.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым

Другие материалы по темам

Теги
завод "Арсенал"
The Guardian
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить