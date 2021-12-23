Bicep приедут в Россию с лайв-шоу. Их поддержат на сцене DeFeKT, Ishome и Sestrica

Североирландский электронный дуэт Bicep выступит весной 2022 года в Петербурге и Москве. Петербургский концерт пройдет 29 апреля на территории бывшего завода «Арсенал», а на следующий день музыканты поднимутся на сцену московского Adrenaline Stadium. Билеты можно купить тут (Петербург) и тут (Москва).

Вместе с Bicep в концертах примут участие ирландский техно-артист DeFeKT (Мэттью Фланаган), звезда локальной сцены Ishome (Мирабелла Карьянова), российская лайв-диджей Sestrica и тайный гость. Его имя организаторы раскроют в начале 2022 года, уточняется, что это зарубежный артист.

Энди Фергюсон и Мэтт МакБрайер, друзья с детства, образовали Bicep в 2009 году. Проект вырос из блога FellMyBicep («Почувствуй мой бицепс»), в котором они размещали старые и забытые композиции других артистов в стилях итало-диско, детройт-техно и чикаго-хауса.

Сперва дуэт выпускал треки на локальных лейблах, а в 2012 году создал собственный — «Feel My Bicep». В 2015-м музыканты впервые отыграли на фестивале, а их дебютный альбом — «Bicep» — вышел в 2017 году. Пластинка получила восторженные рецензии критиков The Guardian, Pitchfork и Mixmag.

В 2021-м свет увидел второй студийный альбом коллектива — «Isles», созданный для прослушивания дома. Специально для «Афиши Daily» музыканты прокомментировали каждый трек из новой пластинки.