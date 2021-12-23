перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
СК проверит пост Артемия Лебедева о мощах святых. Дизайнер в ответ назвал следователей ********** 12:44
Bicep приедут в Россию с лайв-шоу. Их поддержат на сцене DeFeKT, Ishome и Sestrica 11:59
В России выявили 25 667 случаев коронавируса за сутки 11:57
Девина Ратрея из фильма «Один дома» арестовали за нападение на девушку 11:29
Marek Piwnicki/Unsplash
В России начнут выдавать лицензии на захоронение CO2 10:46
Вышел трейлер сериала об истории компании Uber. В главной роли Джозеф Гордон-Левитт 10:12
На службу в Госинспекцию по недвижимости Москвы поступил робопес. Он будет фиксировать нарушения 9:55
Релиз «Джона Уика-4» перенесли на 2023 год 9:46
Стала известна дата выхода третьего сезона «Атланты» Дональда Гловера 8:58
teddysphotos/Instagram
Песня Эда Ширана «Shape of You» стала первой песней, которую прослушали на Spotify три миллиарда раз 2:24
Брижит Макрон подаст в суд из‑за конспирологической теории, что она трансгендерная женщина 1:42
В Беларуси возбудили дело о терроризме против россиянина. Его обвинили в поджоге машины милиционера 1:01
Блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении родственников. Он обвинил в нем «кадыровцев» 0:02
Майкл Китон снимется в фильме «Бэтгерл» Вчера в 23:06
rector.kpfu.ru
Суд арестовал ректора Казанского федерального университета Вчера в 22:47
Граймс показала новую версию клипа «Player of Games». В нем она бьется с рыцарем на мечах Вчера в 22:10
Marvel представила первый тизер «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Вчера в 21:20
Gucci Mane выпустил клип на трек «Long Live Dolph». Он посвящен убитому в Мемфисе рэперу Young Dolph Вчера в 21:16
HBO Max выпустил проморолик обо всех премьерах 2022 года. В нем — кадры из «Дома дракона» Вчера в 20:31
Шорт-лист «Оскара», новый клип The Weeknd и другие новости дня
Вчера в 20:21 дайджест
Отключить рекламу

СК проверит пост Артемия Лебедева о мощах святых. Дизайнер в ответ назвал следователей **********

Семён Гудошников
Сегодня в 12:44

Следственный комитет России начал проверку поста дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых. Об этом пишет новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи проверят, нарушили ли слова Лебедева право на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК). Если дело заведут, дизайнеру будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или до года лишения свободы.

«Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — заявил собеседник агентства.

17 декабря Лебедев выложил в своем телеграм-канале пост, в котором счел тупостью созерцание мощей святых и «трупиков» Ленина, Ким Ир Сена и Мао. Святые, по его словам, при жизни были «обычными алкашами и разной степени крупности начальством».

21 декабря проверить пост дизайнера призвал председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он охарактеризовал высказывания Лебедева как «преступные и нравственно неприемлемые» и выразил надежду, что они «вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами».

Узнав о проверке своего поста, дизайнер назвал ********** (глупыми людьми) следователей, которые отправили ему запрос для дачи объяснений, и призвал СК «засунуть себе в жопу мощи всех святых на свете».

Лебедев задался вопросом, в каком законе прописаны мощи и как определяется святость. «Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих — он совершал кощунство с твоей точки зрения?», — обратился дизайнер к Следственному комитету.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
приключение
Последний богатырь: Посланник Тьмы
Приключения современного богатыря и сбежавшей Жар-птицы с Филиппом Киркоровым

Другие материалы по темам

Теги
СКР
АГН "Москва"
МВД
РПЦ
Люди
Артемий Лебедев
Вахтанг Кипшидзе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить