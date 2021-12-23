СК проверит пост Артемия Лебедева о мощах святых. Дизайнер в ответ назвал следователей **********

Следственный комитет России начал проверку поста дизайнера Артемия Лебедева о мощах святых. Об этом пишет новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи проверят, нарушили ли слова Лебедева право на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК). Если дело заведут, дизайнеру будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или до года лишения свободы.

«Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», — заявил собеседник агентства.

17 декабря Лебедев выложил в своем телеграм-канале пост, в котором счел тупостью созерцание мощей святых и «трупиков» Ленина, Ким Ир Сена и Мао. Святые, по его словам, при жизни были «обычными алкашами и разной степени крупности начальством».

21 декабря проверить пост дизайнера призвал председатель синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он охарактеризовал высказывания Лебедева как «преступные и нравственно неприемлемые» и выразил надежду, что они «вызовут ту реакцию, которая предусмотрена российскими законами».

Узнав о проверке своего поста, дизайнер назвал ********** (глупыми людьми) следователей, которые отправили ему запрос для дачи объяснений, и призвал СК «засунуть себе в жопу мощи всех святых на свете».

Лебедев задался вопросом, в каком законе прописаны мощи и как определяется святость. «Вот когда Святой Владимир скидывал в Днепр идолищ языческих — он совершал кощунство с твоей точки зрения?», — обратился дизайнер к Следственному комитету.